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▲雖然已經是個大學生，10年前遭遇到的師對生霸凌也願意分享，小易（化名）仍堅持不露臉受訪。（圖／記者王郁勳攝。）

國小三四年級的時候，不知道為什麽會被老師討厭，我有想過我是不是有一些缺點，例如小時候可能比較不會整理服裝儀容，座位也常亂糟糟的。三年級我跟A同學關係還不錯，但最後也不知道為什麽，A同學慢慢跟我越來越疏遠。排隊時他排在我前面，我個子比較高，會不小心踩到他，他就回去跟媽媽講，因為他媽媽是學校志工，藉著身分跑到班上跟全班同學說，我會欺負人，不是乖小孩，叫大家不要跟我玩。奇怪的是，A同學媽媽在講這些話，老師坐在一旁非但沒有制止，反倒默不吭聲，像是默認這些指控。在我9歲、心智不那麼成熟的幼小心靈中，覺得老師把我認定就是一個壞小孩。他總是把一些比較髒、比較累的工作，分配給我們這群不討人喜歡的孩子。我當時被分配倒垃圾工作，A同學那時候都沒有做好垃圾分類，我請他做，他又回去跟媽媽哭訴。我好聲好氣跟他媽媽解釋，只是請他做好垃圾分類而已，老師便大聲指責：當天我又被要求罰寫3篇課文，我其實就是在這樣子的過程中成長的。那時有堂課，類似戶外教學，老師想要帶同學到鎮上走走、認識家園。街上有間豆花店是同學家長開的，他請每個人吃豆花，每個人都開開心心地吃，老師卻不准我吃。豆花店老闆看到也不忍心，就把我的那一碗打包想讓我帶回去。沒想到回到學校，老師竟也當著全班同學的面說，我這樣的表現是不可以吃這些東西的。還有一次，我媽媽那時候生病，住院十天，我從來沒離開她那麼久。小小年紀的我那時做了一個滿大膽的決定－逃學去醫院探視媽媽。隔天到學校，老師把我叫起來，跟同學們說：「你媽媽生病住院，你還逃學，讓媽媽這麼不放心，你真是個不孝的孩子！」「才沒有！我只想見我媽媽。」當時就在課堂上反駁，但同學就會覺得說，我怎麽可以這樣頂嘴罵老師，讓我在班上的處境更加困難。我回來跟家人說，我不想上學，那時我是很抗拒的。有一陣子，老師跟我媽媽一樣得了盲腸炎，請假一個月。代課老師一來，我發現大家對我的抵觸，好像沒那麽多了。這讓我意識到，其實我在班上的不受歡迎、或被貼上一些標籤，都不是我的問題造成的，那會不會是我的導師的教學狀況，才讓我在班上的處境這麼困難？因為有經過這樣的事情，上高中後我到輔導室尋求諮商，大概花了兩三年的事情處理我的情緒。我現在可以侃侃而談，都要感謝高中老師。對我來說，那時遭受老師的霸凌，現在變成我人生中的養分。老師可能還在鎮上教書吧，我是不希望再遇到他，但如果真遇到的話，我可能會跟他說：因為這件事情，我的抗壓性變得很強，幫助我去面對一些壓力，也讓我學習如何保護自己。《NOWnews跨世代平台》長期關注青年議題，今（2024）年製作反霸凌專頁，透過數位敘事方式，呈現圖文影音內容，並與兒福聯盟合作，透過調查數據解析霸凌現況，從加害者、被害者、家屬、輔導老師的角度，探究霸凌本質，試圖找出預防與化解之道。