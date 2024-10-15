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入秋後早晚明顯感受到涼意，也代表是時候該準備換季迎接秋冬。許多民眾在換季時會順便做居家整理，汰換較少使用的衣物、寢具；也有不少人會藉此機會來個大掃除，整理收納空間、更新家中的老舊物品甚至是大型家具，提前進行除舊佈新。台灣沙發品牌「沙發先生家居」也因應秋冬換季，推出沙發和床墊的換季優惠活動，讓民眾在換季汰換家具時，能夠有更划算的選擇。「沙發先生家居」執行長Paul Yang表示，每逢年底都是大型家具汰換採購的旺季，許多民眾往往到了年關將近時才開始尋找家具，卻忽略品牌端因訂購量大而有製作期、貨運時間較長等問題，因此容易遇到因時間緊湊而將就選擇沒那麼喜歡的家具的狀況。尤其像「沙發先生家居」提供的是客製化沙發服務，沙發會依照消費者需求的尺寸、材質、顏色進行訂製，製作工期又會更長。因此本月推出換季優惠，除了因應換季需求給予民眾更多划算選擇，同時也希望民眾可以提早開始準備除舊布新，避免陷入時間太趕而選不到心儀家具的窘境。沙發先生家居擁有自家沙發工廠，台灣在地化生產製造，實現高品質沙發並提供完整保固。沙發款式多樣，符合現代裝修風格，北歐風沙發、貓抓布沙發、L型沙發等各式沙發都能在沙發先生家居找到，讓消費者不必在價格、品質、美觀與舒適等多項考量中左右為難，輕鬆擁有最適合自己的沙發。沙發先生家居全台共有12間分館，提供包含沙發、床墊、茶几、餐桌椅等家具品項，便利的一站式服務，讓消費者不必東奔西跑，一次購足所有家具。沙發先生家居「Morning早安床墊」使用中鋼獨立筒床墊，躺感軟硬適中，適合大部分消費者使用習慣，是最受歡迎的床墊款式。床墊提供10年保固與99晚試睡，讓消費者購買時可以更加安心。沙發先生家居10月推出換季優惠，同時購買沙發與床墊，即可獲得購物金，立即折抵床墊消費金額，用舒服的家具迎接冬天到來。