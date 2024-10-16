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▲福勝亭今起連續12天，豬排、黃金魚排、鮮嫩炸雞柳「3款定食169元」！搭配飯菜湯吃到飽。（圖／記者蕭涵云攝）

▲福勝亭18週年慶優惠活動。（圖／翻攝自福勝亭官網）

▲源自日本九州豚骨拉麵之都福岡博多的一風堂。（圖／一風堂提供）

▲一風堂39週年紀念創業祭，今限定白丸元味「拉麵買一送一」。（圖／翻攝自一風堂FB）

小資族都鎖定的福勝亭18週年慶今（16）日開跑了，3款指定餐點包括開運豬排定食、黃金魚排定食、鮮嫩炸雞柳定食通通「下殺169元」，還可搭配白飯、高麗菜絲、味噌湯無限享用吃到飽，連續12天吃到10月27日月底輕鬆省荷包。同樣在今天還有一風堂39週年紀念創業祭活動，全台門市一日限定拉麵「白丸元味買一送一」好康一次整理。福勝亭18週年慶來了，即日起至10月27日連續12天爽吃「3款指定定食169元」大放送，限定商品是大家最常吃的開運豬排定食、黃金魚排定食、鮮嫩炸雞柳定食，對比原價210元、相當於每份現省41元；週年慶期間，一樣可以享用店內白飯、味噌湯、高麗菜絲無限續加吃到飽，消費任一定食，還可以加價升級套餐，多款小菜、揚物、百事可樂搭配好划算。提醒大家，福勝亭定食均附白飯、味噌湯、醬菜、醋飲，醋飲還可以加5元更換成蒟蒻飲；活動僅限內用、外帶，外送不適用；優惠不併用。外食族今天太幸福，源自日本九州豚骨拉麵之都福岡博多，由知名神級拉麵大王河原成美所創立的一風堂，迎來創業39週年紀念，全台門市10月16日一日限定，推出拉麵「白丸元味買一送一」優惠活動！提醒大家，優惠限前39組；須當場使用完畢，不提供外帶、打包、外送；依入店順序發放號碼牌，每人最多可領取1張號碼牌、每張號碼牌最多可供2人使用，於點餐系統點選2碗白丸元味拉麵，並於結帳時出示號碼牌方即可折抵其中一碗價格；若為先結帳、後出餐之高鐵店鋪，請選擇「櫃台結帳」並至櫃台出示號碼牌由服務人員折抵後方可享有優惠；僅限白丸元味，不得加價換購，優惠不併用；