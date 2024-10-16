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▲預估2025年全台預售屋交屋量前十名的行政區。（示意圖／永慶房屋提供）

央行上周為繼承房產、換屋族拋出第七波信用管制協處措施，但永慶房產集團指出，若銀行房貸持續緊縮，恐影響明（2025）年恐有10萬戶預售交屋會受影響，彙整出全台十大重災區，其中台中市北屯區、桃園市中壢區都超過4000戶影響最大，若無法在短時間內籌措到額外的資金，可能會面臨交屋的違約風險。永慶房產集團根據2021下半年至2022上半年間的實價登錄預售屋交易資料，推估2025年全台預售可能交屋量高達10萬6924件，從各個行政區來看，台中市北屯區、桃園市中壢區是2025年預售屋交屋量最大的前兩個行政區，推估分別有4573和4388件。永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，台中市北屯區和桃園市中壢區都有許多大型的重劃區，近年房市熱絡。但面臨銀行房貸緊縮以及央行第七波選擇性信用管制影響，近期即將交屋、需要申請房貸的購屋族，恐怕未能申請到當初設想的房貸成數。若以購屋族需額外自籌一成的購屋款進行推測，根據北屯區和中壢區在2021下半年至2022上半年間的預售屋平均總價計算，2025年的北屯區和中壢區的預售屋購屋族可能分別需要額外籌措178.1萬元和139.2萬元。考慮到北屯區和中壢區兩地在2025年有望超過4千件的預售屋交屋量，房貸緊縮情況對於兩區房市的衝擊恐怕相當大。在2025年推估預售屋交屋量前十名行政區中，台中市西屯區在2021H2至2022H1之間的預售屋平均總價高達2,603萬元，是前十名中最高的行政區。若房貸成數少一成，需要申請房貸的購屋族恐需額外自籌260.3萬元，壓力恐最大。最後，陳金萍建議，隨著銀行貸款緊縮、第七波選擇性信用管制的影響持續發酵，建議潛在交屋者須提前審視自身、家庭財務規劃，備足充分資金，積極與銀行、建商洽商，方能有效避免資金不足而帶來的交屋違約風險。