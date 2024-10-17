MLB美國職棒國聯冠軍戰G3，紐約大都會今（17）日回到主場迎戰洛杉磯道奇，而此戰道奇可說是砲聲隆隆，團隊靠著Enrique Hernández、大谷翔平、Max Muncy共敲出3發全壘打，終場就以8：0擊敗大都會，系列賽率先取得2：1領先。而大谷8局上的這發石破天驚3分砲，則是直擊右外野第2層看台，也幫助球隊擴大領先優勢至7：0，大聯盟官網隨即也轉發大谷開轟的影片，並配文寫下：「他把球送向另外一個星球了。」
大谷此戰8局上開砲 幫助道奇將比賽定調
大谷翔平今日比賽在8局上個人第5度上場打擊時，壘上為一出局一、二壘有人情況，面對對方中繼投手Tylor Megill，大谷則鎖定一顆89英里失投的卡特球，一棒將球扛出右外野大牆，最終甚至直擊第二層看台，而這發全壘打的擊球初速為115.9英里、飛行距離則來到410英呎，也是大谷本季季後賽的第2發全壘打。
總計大谷翔平本場比賽個人共4個打數敲出1支安打，這支安打就是8局上的這發3分砲，進帳3分打點，並選到1次保送，吞下1次三振，季後賽個人打擊率目前為0.226，整體攻擊指數OPS則為0.770。
大谷壘上有人超會打 得點圈打擊率驚人
而大谷翔平過去在得點圈有人情況下，20次打擊機會當中，個人就敲出了17支安打，得點圈打擊率來到可怕的8成5，但壘上無人反倒變得打得相當棘手，總共22打數都沒能敲出安打，也被許多球迷戲稱「不是得點圈不打的男人」。
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大谷翔平今日比賽在8局上個人第5度上場打擊時，壘上為一出局一、二壘有人情況，面對對方中繼投手Tylor Megill，大谷則鎖定一顆89英里失投的卡特球，一棒將球扛出右外野大牆，最終甚至直擊第二層看台，而這發全壘打的擊球初速為115.9英里、飛行距離則來到410英呎，也是大谷本季季後賽的第2發全壘打。
總計大谷翔平本場比賽個人共4個打數敲出1支安打，這支安打就是8局上的這發3分砲，進帳3分打點，並選到1次保送，吞下1次三振，季後賽個人打擊率目前為0.226，整體攻擊指數OPS則為0.770。
大谷壘上有人超會打 得點圈打擊率驚人
而大谷翔平過去在得點圈有人情況下，20次打擊機會當中，個人就敲出了17支安打，得點圈打擊率來到可怕的8成5，但壘上無人反倒變得打得相當棘手，總共22打數都沒能敲出安打，也被許多球迷戲稱「不是得點圈不打的男人」。