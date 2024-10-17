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▲房屋買賣簽約加註「房貸不足、雙方合意無條件解約」，搭配「履約保證」，可有效防止糾紛發生。（示意圖／pexels）

▲「履約保證」是指由第三方保管買賣價金及相關文件，在交易糾紛發生時，依法依約確認價金該給誰。（示意圖／記者顏真真攝）

▲若買賣雙方不幸發生違約，或房屋瑕疵，履約保證可保障雙方價金取得的合法性。（示意圖／pexels）

房貸之亂爆發，央行祭出第7波打炒房，房市買氣瞬間降溫，解約潮湧現！安新建經指出，常見房屋交易糾紛，過往主要以「漏水」為最大宗，如今缺工問題仍在，又加上房貸之亂，「終止委售或買賣契約」與「交屋延遲」情事也出現了明顯增加。房貸之亂起源自銀行房貸水位拉警報，為避免貸款資源過度集中不動產，導致次貸風暴風險攀升，銀行法72-2規定，銀行放款不動產放貸比不得超過30%，多數國銀則以28%為警戒水位。如今水位屆滿，房貸排隊潮湧現，自然衍生「終止委售或買賣契約」糾紛。今年7月爆出「房貸排隊潮」，即使申貸成功，銀行亦「升利率、降成數」，導致不少買家自備款不足，事前已簽約、未交屋案件，陸續爆出交易糾紛，目前多數房仲在房貸之亂爆發，均提醒買賣雙方合約應加註「房貸不足、雙方合意無條件解約」等相關字樣。安信建經表示，除了加註「房貸不足、雙方合意無條件解約」等相關字樣，如果加上「履約保證」，可更有效避免可能衍生之糾紛，確保交易安全。「履約保證」是指不動產交易過程，買賣雙方約定第三方機構保管價金及文件，或於特殊情形下行使契約指示權，避免交易過程中發生瑕疵情形。換句話說，第三方機構負責保管買方陸續撥付的房屋款項，且統由這公正的第三機構，來負責撥付期間產生的稅捐等相關費用。等到確認買賣雙方的應付費用和房屋過戶點交皆完成，最後結算履保專戶餘款，全數撥款予賣方。安信建經指出，現階段常見交易糾紛有「漏水」、「終止委售或買賣契約」、「交屋延遲」三大項。「漏水」主要是因為台灣老屋多，部分建商品管不良造成；「終止委售或買賣契約」主要為房貸之亂衍生問題；「交屋延遲」則是因為缺工缺料，導致不少預售屋工程延宕。「履約保證」對買方而言，可保障賣方發生違約、雙方步入公堂時，判決未下來前，賣方不得私自動用買賣價金；對賣方而言，倘若買方「簽約後到貸款核撥前」違約，亦可合法沒收買賣價金，如果買方是在「貸款核撥後」違約，賣方在取得確定判決後，得請求將應給付的尾款扣除標的物尚未清償之債務及相關費用後，給付給賣方。