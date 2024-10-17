MLB國聯冠軍戰G3，紐約大都會今（17）日回到主場迎戰洛杉磯道奇，此戰大都會團隊打擊發揮不理想，全場團隊僅敲出4支安打，至於道奇則靠著Enrique Hernández、日籍球星大谷翔平、Max Muncy3人輪番開轟，終場就以8：0完封擊敗大都會，系列賽取得2：1領先，再搶下2勝就能夠前進到世界大賽。而賽後道奇明星強打Mookie Betts受訪時則表示，「球隊的目標還沒有達成，我們必須繼續前進。」
Betts賽後受訪 稱球隊必須繼續前進
道奇明星外野手Mookie Betts今日賽後受訪時表示，「今天能夠贏球，這對我們來說是一件大事，對每支球隊來說都是如此，球隊的目標還沒有達成，我們必須繼續前進。」
儘管道奇陣中投手群可說是傷兵滿營，但Betts仍然給頂替上來的後輩鼓勵，「球隊的管理階層做得很好，我們建立了一支優秀的球隊，如果有人受傷，被替換的球員也沒關係，其他的球員們都在支持取代他的球員，這就是我們這支球隊的美妙之處。」
道奇G4將推派山本先發 Betts相信他沒問題
而道奇明日系列賽G4要力拼搶下聽牌優勢，他們將推派日籍強投山本由伸擔綱先發，日前山本在上個系列賽對陣教士隊G5時，扛下先發重任，最終他繳出5局無失分好投，也率領道奇成功前進到國聯冠軍戰舞台。
關於山本明日將先發出戰，Betts對此則說：「他擁有出色的控球能力，並且擁有良好的心態。這不是他的第一場大型比賽，他過去在日本就參加過很多與這類似的比賽。」
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道奇明星外野手Mookie Betts今日賽後受訪時表示，「今天能夠贏球，這對我們來說是一件大事，對每支球隊來說都是如此，球隊的目標還沒有達成，我們必須繼續前進。」
儘管道奇陣中投手群可說是傷兵滿營，但Betts仍然給頂替上來的後輩鼓勵，「球隊的管理階層做得很好，我們建立了一支優秀的球隊，如果有人受傷，被替換的球員也沒關係，其他的球員們都在支持取代他的球員，這就是我們這支球隊的美妙之處。」
道奇G4將推派山本先發 Betts相信他沒問題
而道奇明日系列賽G4要力拼搶下聽牌優勢，他們將推派日籍強投山本由伸擔綱先發，日前山本在上個系列賽對陣教士隊G5時，扛下先發重任，最終他繳出5局無失分好投，也率領道奇成功前進到國聯冠軍戰舞台。
關於山本明日將先發出戰，Betts對此則說：「他擁有出色的控球能力，並且擁有良好的心態。這不是他的第一場大型比賽，他過去在日本就參加過很多與這類似的比賽。」