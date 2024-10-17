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▲關於聯貸銀行要求增加擔保品一事，陳瑞隆表示，目前進行溝通中，仍未定案。（圖／鼎越開發提供）

▲對於京華廣場是否停無工，鼎越目前已提抗告，後續將尊重司法判決。（圖／記者張勵德攝）

▲陳瑞隆表示，目前京華廣場占中石化資產75%，未來一切將依主管機關指示辦理。(圖/記者陳韋帆攝)

京華城容積爭議風波未停，京華城改建工程「京華廣場」土地已遭檢調羈押，對於是否將停工？威京集團旗下中石化及子公司鼎越開發今（17）日首度親上火線召開記者會，針對相關問題釋疑。威京集團表示，「京華城容積率840%，檢調懷疑其中有利益輸送，陸續羈押前台北市長柯文哲、威京集團主席沈慶京、鼎越開發董事長朱亞虎等人，目前「京華廣場」（京華城原址）改建案土地已遭羈押（擔保品），中石化依法提出抗告；而該案聯貸銀行包括中信銀、台灣人壽、遠雄人壽、上海商銀、國票、安泰銀行、大慶票券等，共聯貸149億，餘額尚有133.8億，也傳出銀行要求中石化應增加擔保品，避免違約發生。，陳瑞隆表示，鼎越和中石化今年十月初就開始陸續與銀行團成員展開一系列協商，雙方都認為，應以聯貸合約相關規定作為協商基礎。他強調，中石化多年來嚴格遵守公司治理規範，同時在財務管理方面，是採取穩健路線，當時協商過程一再跟聯貸銀行團成員表達，中石化有誠意且能力透過適當資金調度，讓聯貸銀行滿意的解決方案。陳瑞隆表示，中石化是上市公司，推動各項業務，必須遵守相關法律規定，所以已經要求承攬京華廣場興建工程營造廠商，未來所有施工都要遵照與符合法律規定，並遵守主管機關下達的命令。他進一步說明，京華廣場是否停工？主要是台北地院已裁定羈押基地，地主鼎越公司10月14日接獲裁定書後，已依法提出抗告，希望法院能明察秋毫，希望法院盡快解除扣押，讓鼎越恢復應有的權益。中石化目前財務狀況，未來在處理完聯貸案之後，仍有餘裕支應中石化經常營運所需。他懇請各界在困難時給予支持，特別是金融機構支持依然十分重要，希望透過此方式讓中石化永續經營。陳瑞隆表示，公司編制財務報表都是謹守會計準則規範，以正確反應營運跟財務狀況。中石化主要有三大部分，一、存貨，第二季合併存貨499億元，石化事業存貨31億元，占總存貨6.2%；二、 開發事業體為48億元、京華廣場土地成本372億元，占總存貨75%；三、京華廣場開工相關工程成本，約52億元。公司合併負債到第二季662億元，負債比例45%。最後，陳瑞隆說，「京華廣場是合法建案，對鼎越來說也是工程技術上的挑戰，興建一定都是遵照主管機關規定，如果有任何難以執行部分，也都會向主管機關報告，並依指示進行，左右鄰居都希望我們能完成這個工作，我們也都希望能夠順利完成。」