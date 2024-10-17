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▲「潤」中餐廳行政總廚洪志光，擁有超過三十五年的粵菜烹飪經驗。（圖／寒舍艾美提供）

▲此次餐宴吃得到多道「潤」中餐廳的招牌人氣佳餚，像是午宴的開胃頭盤「錦繡黑椒和牛酥」。（圖／寒舍艾美提供）

▲「原個椰皇海帶燉鮮鮑魚」以烘烤過的泰國椰皇，加入椰水、鮑魚、海帶與枸杞等細火慢燉，味道清甜。（圖／寒舍艾美提供）

▲「豉油皇干邑龍蝦尾」看似濃厚重口味，卻人吃得出蝦肉鮮甜。（圖／記者葉盛耀攝）

▲「香茅威士忌玻璃乳鴿皇」選用屏東乳鴿製作，外層經油淋，更加薄透酥脆。（圖／記者葉盛耀攝）

▲台北君悅的寶艾西餐廳，跨界聯名「海洋拉娜」推海洋珍珠餐饗6道法式餐宴，搭贈海洋拉娜新品晚霜保養組。（圖／台北君悅提供）

寒舍集團最近一直有米其林主廚來台客座餐會，台北寒舍艾美酒店「寒舍食譜」中餐廳就將於明（18）日與19日推出「潤‧食譜」米其林主廚客座饗宴。此次邀請來自香港瑞吉酒店、榮獲米其林二星殊榮的「潤」中餐廳行政總廚洪志光，攜手寒舍集團粵菜顧問暨香港米其林三星的8餐廳前行政總廚謝錦松，以及寒舍中餐行政主廚吳銘儒，三位名廚打造粵式盛宴。餐點吃得到錦繡黑椒和牛酥、原個椰皇海帶燉鮮鮑魚與豉油皇干邑龍蝦尾等多道「潤」的招牌菜，午間套餐每位3,980元+10%，晚間套餐每位6,880元+10%，目前明日晚宴還有零星座位可以預訂。洪志光總廚擁有超過三十五年的粵菜烹飪經驗，曾於米其林餐盤推薦的「香港利苑」、米其林一星的「國金軒」與香港文華東方酒店的「文華廳」等知名食府任職。自2019年起擔任香港瑞吉酒店「潤」中餐廳的行政總廚，帶領餐廳在開業一年內即摘下米其林一星，並於2023年及2024年連續榮獲米其林二星殊榮。洪總廚巧妙融合視覺美感與經典粵菜風味，以中外優質食材為基礎，注入創新元素，重新詮釋傳統粵菜。此次合作中，洪總廚以「融匯四海」為理念，巧妙運用法國吉拉朵生蠔、泰國蝶豆花與椰子、日本焙茶等異國食材融入粵式料理，結合謝總廚「本味至上」的烹飪精神，透過簡潔技法呈現海鮮、點心與煲湯的精髓。吳銘儒主廚則以「台味入粵」，將老菜脯、三星蔥與台灣七星斑等台灣食材融入經典粵饌，三位名廚攜手合作，為傳統菜色賦予全新的活力。洪志光總廚此次帶來多道「潤」中餐廳的招牌人氣佳餚，像是午宴的開胃頭盤「錦繡黑椒和牛酥」，靈感源自童年玩物「豆袋」，外形玲瓏、製作繁複，黑胡椒牛肉餡被兩種酥皮麵條交織包裹，僅編織每顆就要耗時五分鐘，好似名牌包一般珍貴，吃起來餅皮酥脆，入口即化，牛肉鹹香與黑椒微辣相得益彰。「蝶豆花百合帶子餃」以蝶豆花藍色餃皮包裹帶子、百合與蝦仁，色澤亮麗，鮮甜多汁。晚宴的開胃頭盤則有「煙燻滷水鴨肝饅頭」，洪總廚融合鴨肝與中式風味，鴨肝以特製潮州滷水浸漬，上桌時置於荔枝木上煙燻，隨著白煙緩緩升騰，賦予鴨肝獨特的木香，入口再搭配酥脆炸饅頭，減輕油膩感。洪志光總廚擅長將各地食材融入粵菜中，「原個椰皇海帶燉鮮鮑魚」以泰國椰皇先經烤箱烘烤椰油自然釋放，濃郁的椰香隨之四溢，再將椰水、鮑魚、海帶與枸杞一同置於椰殼中細火慢燉，鮑魚吸滿椰汁的清甜，湯品則完美結合了海鮮的鮮美與椰子的爽口。「豉油皇干邑龍蝦尾」更是不容錯過的美味，以來自澳洲的龍蝦尾為主角，肉質彈嫩，搭配以生抽、麻油等調製的豉油皇醬汁，再融入干邑酒香，濃郁香氣撲鼻而來，讓人垂涎欲滴。此次餐點中，將台灣特色融入粵式料理的代表菜，首推「老菜脯魚湯鮮黃菇佛手瓜浸星斑」，七星斑肉質細膩再搭配由20至40年的陳年老菜脯熬煮的濃郁魚湯，湯底鮮甜風味濃厚，富有層次充滿鹹香，滑順的佛手瓜與口感紮實的黃菇更是為這道菜增添味蕾享受。為期兩天的米其林饗宴，特別選用格蘭父子的「百富單一麥芽威士忌」，饕客可品飲到「百富故事系列」窖藏奇遇14年美國波本桶與窖藏奇遇18年法國皮諾甜酒桶。此外，還可品飲到百富過桶系列14年加勒比海蘭姆桶、16年法國皮諾甜酒桶、21年波特桶等。「潤‧食譜」米其林主廚客座饗宴，兩日限定的午、晚宴套餐採預訂制，目前僅剩明（18）日晚餐時段還有零星座位可預訂。至於台北君悅酒店，則是玩品牌跨界，寶艾西餐廳期日起至11月30日，首度聯名頂奢保養品牌LA MER海洋拉娜推出「海洋珍珠宴」，由西餐部主廚羅偉洲精心設計六道融合海洋意象與品牌概念的法式套餐，嚴選頂級生蠔、魚子醬、F1肋眼牛排及波士頓龍蝦入饌，每套4,280元+10%，隨餐贈送海洋拉娜限量「新品晚霜保養組」；活動期間，凡四人同行於寶艾西餐廳用餐，即贈海洋拉娜精美福筷禮盒乙組（6入），君悅美饌卡會員2至4人享75折。