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▲台積電設廠所在行政區平均成交單價。（圖／住商機構提供）

全球晶圓代工龍頭台積電（2330）第三季法說會17日登場，第三季財報繳出每股盈餘（EPS）12.54元、毛利率高達57.8%亮眼成績單，帶動台積電股價今（18）開盤一度衝上1100元新高價。台積電股價5年來從248元漲至1100元，飆漲逾3.4倍，那麼「台積電概念房」房價呢？住商機構彙整全台十大台積電概念房，發現有2區房價都漲超過1倍，依序為台南新市漲144.3%、新竹寶山漲135.2%。特別的是，台積電嘉義廠房還沒蓋好，嘉義太保房價就已經漲了78.2%。台積電設廠行政區房價表現最為亮眼為台南市新市區，根據實價登錄，該區域今年1~9月平均成交單價約29.8萬元，對比2020年同期房價約每坪12.2萬元，多年房價漲幅達144.3%，房價飆漲幅度位居十大行政區之首。住商不動產新市南科加盟店店東黃睿禹分析，新市近年來受惠於台南科技園區議題，區域近年來陸續吸引高階人才移入，由於區域有著高收入「科技新貴」剛性買房需求支撐，致使房價發展一路向上。另觀察同樣有台積電設廠議題的新竹縣寶山鄉，今年1~9月平均成交單價達30.1萬元，對比2020年同期漲幅達135.2%。大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶分析，大新竹地區近年來受惠於剛性買盤支撐，熱錢湧入，不過新竹市區開發日漸飽和，建商推案往大新竹蛋白區外擴，在新案持續疊價之下，讓寶山鄉房價日益驚人。賴志昶提醒，若拉長往年房市發展時程，「台積電概念房」雖說是房價保證，但若是全球產業結構發生改變，或是進駐廠房消息成為幻影，難免房價「泡沫化」出現修正，消費者若僅為投資與置產需求而進場，適逢近期房市受央行信用管制措施而趨冷，則需格外注意市場波動。