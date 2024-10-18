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▲苗可麗秀事業線和辣腿。（圖／記者葉政勳攝）

▲王彩樺也是辣到讓人沒飯吃。（圖／記者葉政勳攝）

第59屆金鐘獎在10月18、19日於台北流行音樂中心舉行，王彩樺和胡宇威、夏和熙以《我們這1攤》入圍益智及實境節目主持人獎，苗可麗和澎恰恰、許效舜以《超級夜總會》入圍綜藝節目主持人獎，雖然是不同獎項，但兩人在紅毯的表現讓所有人都驚呼，「太有誠意！」形成一個長輩大PK的局面，讓所有年輕一輩的主持人完全比不上，苗可麗也透露裡面有貼很多膠帶防走光，還大方彎腰秀出事業線。55歲的華麗踩上金鐘獎紅毯，她還在後台彎腰秀出「長輩」，而此時剛踏上紅毯的苗可麗則是中間開深V，黑色系禮服霸氣又典雅，展現十足的女王風範，苗可麗笑說，「當然要把幸運物長輩帶出來啊！」不過她說有貼膠帶防走光，大家拱她鞠躬，她也大方「行禮」，驚人的畫面讓現場充滿尖叫聲。澎恰恰說剛剛走紅毯完全不敢看她，許效舜倒是大方往苗可麗胸前一看，「我有在搜集古董，剛剛有考古一下，要穿這樣需要很大的勇氣，我只能說一個字『美』！」苗可麗說，女兒也有傳訊息給她，告訴她「妳是最棒的，一切都有最好的安排」讓她備感窩心。澎恰恰、許效舜、苗可麗搭檔主持的《超級夜總會》深受長輩喜愛，苗可麗曾分享，許多觀眾都是看節目時和家人聚在一起，是非常正能量的節目，「不管多累都是用充滿歡喜心帶歡樂給大家，這是宇宙給我們的禮物，一個可以帶給大家溫暖、歡樂的平台。」前陣子澎恰恰與許效舜還到廟裡求轉運，被命理專家木木老師說運勢不會太差。