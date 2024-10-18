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▲全民運提供來自全台各地運動選手，18道葷食及18道素食。（圖／屏東縣府提供）

▲為了讓選手們品嚐到屏東的在地特色美食，提供18道葷食及18道素食。（圖／屏東縣府提供）

2024全民運動會在屏東，屏東縣府於10月18日在和樂宴會館舉辦「英雄宴菜色發表暨贊助商感謝記者會」，為來自全國的選手精心準備了美食饗宴。本次全民運獲得超過2千萬元的現金與物資贊助，縣長周春米親自感謝企業界的熱情支持，並展示18道葷、素食以在地食材為主題的「英雄宴」料理。為了讓選手們品嚐到屏東的在地特色，周春米特別邀請潮州聞香閣主廚黃建榮，以屏東農產品設計出18道葷食與素食料理，並將以自助餐形式呈現。她表示，希望全國各地的選手在屏東不僅吃得健康、有活力，更能在賽場上展現最佳的競技狀態。縣府體發中心表示，屏東擁有豐富的自然資源及多樣化的農特產品，如萬丹紅豆、歸來牛蒡、滿州雨來菇、東港櫻花蝦、金鑽鳳梨及午仔魚等，這些獨一無二的在地食材將化身為一道道美味佳餚，呈現在「英雄宴」上，為選手們注入滿滿的能量。此外，體發中心特別感謝多家大力贊助的企業，包括元晶太陽能科技、雲林縣福德巧新社會福利慈善基金會、旭東環保科技、台灣本田、中華電信、科宇數位、麒悅企業、華欣食品、金利食安科技、東隆宮及食味鮮等，還有許多小額捐贈的廠商。感謝企業們的全力支持，期盼讓每位來到屏東的選手、教練、裁判、貴賓與工作人員都能感受到最熱情的屏東款待。