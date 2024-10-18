《第59屆金鐘獎》節目類頒獎典禮今（18）日晚間7點在台北流行音樂中心舉行，由產後不到2個月的吳姍儒（Sandy）擔任主持人，星光大道5點開始，黃豪平、木木（林葦妮）負責主持。以《騎吧！哈林小隊》入圍「益智及實境節目主持人獎」的彭小刀、柯有倫、張庭瑚、周予天化身「車手」現身紅毯，造型掀起兩極反應，有觀眾尷尬表示：「怪的好平均....」時尚教主藍心湄則說：「整體效果滿好。」好評滿滿。
庾澄慶（哈林）、卜學亮、彭小刀、柯有倫、張庭瑚、周予天等5人憑藉《騎吧！哈林小隊》入圍本屆「益智及實境節目主持人獎」，不過庾澄慶、卜學亮沒有走星光大道，彭小刀、柯有倫、張庭瑚、周予天當代表，4帥穿上超緊身的「車手服」現身，他們表示這是哈林準備的，小刀笑說：「這樣胸部（胸肌）變很大！」黃豪平、木木更送上「腳踏車龍頭」給他們，場面相當爆笑。
Kevin跟藍心湄就在《藍教頭說紅毯》直播中激讚彭小刀、柯有倫、張庭瑚、周予天的造型，「車手，裡面是車手服，騎車車手服，外面搭配西裝，這是一群很辛苦的主持人們。」特別是他們的假領帶設計獲得一致好評，「用節目風格的結合」、「漂亮」、「這是廠商訂製還是原本就有啊？好可愛喔，很稀罕（罕見）」、「整體效果滿好」；但也有網友表示「怪怪的」，反應兩極。
《騎吧！哈林小隊》是由資深藝人哈林領軍，與明星嘉賓組成「哈林小隊」，騎著機車或自行車，探索台灣各地的美麗景點和地方文化。節目以輕鬆愉快的旅遊冒險為主軸，結合當地特色美食、風景以及人文故事，讓觀眾隨著小隊的腳步，發現台灣的各種魅力。
「第59金鐘獎」直播平台懶人包！星光大道、頒獎典禮不容錯過
官方網路頻道：
金鐘59官網、金鐘官方YouTube
（17：00開始星光大道現場LIVE；19：00開始典禮現場LIVE、得獎感言區LIVE）
國內電視直播：三立都會台、公共電視台
海外直播收看：三立國際台、新加坡StarHub、馬來西亞Unifi TV
廣播調頻收聽：好事989電台
數位直播收看：三立電視YouTube、Vidol YouTube、文化部FB、LINE TODAY、公視+、公視點點愛YouTube(手語版)
影音平台直播：三立MOD戲劇台、中華電信Hami Video、 LINE TV
▲金鐘獎節目類得獎名單不斷更新／主持人死亡之組 吳宗憲廝殺小S
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Kevin跟藍心湄就在《藍教頭說紅毯》直播中激讚彭小刀、柯有倫、張庭瑚、周予天的造型，「車手，裡面是車手服，騎車車手服，外面搭配西裝，這是一群很辛苦的主持人們。」特別是他們的假領帶設計獲得一致好評，「用節目風格的結合」、「漂亮」、「這是廠商訂製還是原本就有啊？好可愛喔，很稀罕（罕見）」、「整體效果滿好」；但也有網友表示「怪怪的」，反應兩極。
《騎吧！哈林小隊》是由資深藝人哈林領軍，與明星嘉賓組成「哈林小隊」，騎著機車或自行車，探索台灣各地的美麗景點和地方文化。節目以輕鬆愉快的旅遊冒險為主軸，結合當地特色美食、風景以及人文故事，讓觀眾隨著小隊的腳步，發現台灣的各種魅力。
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（17：00開始星光大道現場LIVE；19：00開始典禮現場LIVE、得獎感言區LIVE）
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