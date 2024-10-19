我是廣告 請繼續往下閱讀

▲木木（林葦妮）有自我誇獎的恐懼證。（圖／記者吳翊緁攝）

台灣女子選秀節目－綜藝節目獎，節目主持人木木（林葦妮）同時也擔任金鐘的紅毯主持人，首挑大梁就獲得一面倒的好評，她出席節目慶功宴時分享，當初因為參加《菱格世代DD52》結果被淘汰，沒想到「淘汰感言」講太好，讓詹仁雄發現她的主持天賦，《未來少女》得獎時，木木也在台上感謝詹仁雄：「沒有詹哥就沒有我。」木木出席慶功宴時分享昨晚的主持心得：「我覺得今天有機會站到紅毯主持，真的要感謝一路上幫助過我的人，他們全部都是我的養分，真的從《DD52》到《原子少年》到《未來少女》到現在的《原子少年2》，這些身後的人都是看著我長大的，沒有他們就沒有現在的我，也謝謝詹哥，謝謝大家對我的評論，好的建議都會吸收，但我還是會回放很多遍，有很多進步的空間，我也會繼續努力。」木木直呼已經有看了一些評論：「有看到很多就是，說首次主持表現不錯之類的！」講到一半她就有點嘴軟：「我有稱讚恐懼證！」那有沒有看到罵最兇的？木木不好意思地說：「不瞞大家說，可能我還沒有看得很認真，目前還沒有看到什麼罵的。」引起現場歡呼：「零負評！」木木也分享，當初會踏入主持界是因為在《DD52》被淘汰：「那時候說了好多話，當時以為這是一個挫折，或是一個烏雲，需要去突破的困難，沒想到卻因此被詹哥看到，問我要不要主持看看，就一路走到現在，當然沿路也有非常多個單位給我機會變成我的養分。」野火娛樂製作人陳柏勳就說：「因為她口條很好，又非常有哏，詹哥就發現這是會主持裡面的人，他很會發掘像是ASOS啊，這些都是因為一個伯樂，他看到某一點，我們平凡人看不到，她就發光發熱了。」詹仁雄對她的表現也讚譽有加：「木木正常發揮，努力的人全宇宙都會幫她。」