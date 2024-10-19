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▲許效舜（左起）、苗可麗、澎恰恰靠著《超級夜總會》抱回綜藝節目主持人獎。（圖／NOWnews攝影中心）

▲小S（左）、派翠克（右）角逐綜藝節目主持人獎，在第二輪投票時被淘汰。（圖／NOWnews攝影中心）

▲巴鈺（左）、曾國城（右）這次靠《女王大人》入圍主持人獎，最終也敗北。（圖／NOWnews攝影中心）

第59屆金鐘獎節目類頒獎典禮昨（18）日順利落幕，各大獎項皆已頒出，今年吳宗憲手上兩個節目雙入圍「綜藝節目主持人獎」，怎料最後雙雙槓龜；頒獎典禮結束後，節目類評審主委劉思銘也出面為大家解答真相，表示這次獎項的競爭十分激烈，都只差1-2票而已。「綜藝節目主持人獎」在第二輪投票階段時，就將《小姐不熙娣》小S、派翠克刷掉，進入第三輪廝殺，最終才選中《超級夜總會》澎恰恰、許效舜、苗可麗，以1票之差淘汰《綜藝大熱門》吳宗憲、陳漢典、Lulu。昨日頒獎典禮上幾家歡樂幾家愁，澎恰恰、許效舜、苗可麗憑藉《超級夜總會》隔了12年再度抱回「最佳綜藝節目主持人獎」，3人上台都忍不住哽咽落淚。評審主委劉思銘透露，其實是因為評審對於鄉土的東西很喜歡，《超級夜總會》走訪台灣各鄉鎮搭建晚會舞台表演，主持人需要面對、處理各種情況，這也是有趣的地方。至於吳宗憲雙槓龜外界不解，劉思銘解釋，其實這個獎項的競爭很激烈，進行了二至三輪的投票，每次比數都很小，只差距1-2票，評審們也很糾結。《小姐不熙娣》小S、派翠克在第二輪投票時就被刷掉，最後一輪投票，《綜藝大熱門》吳宗憲、陳漢典、Lulu才以1票之差輸給《超級夜總會》主持群。而這次吳宗憲憑《小明星大跟班》、《綜藝大熱門》雙入圍主持人獎項，劉思銘也說其實評審會面臨自己打自己的情況，可能憲哥的支持者會分散投票，或許兩個節目互打，才是吳宗憲這次落選的原因，對評審來說其實也覺得略為可惜。