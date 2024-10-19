平野惠一曾考慮32人名單不帶張志豪！中職35年台灣大賽G1在今（19）日開打，中信兄弟主場迎戰統一7-ELEVEn獅，先發、打序都在稍早揭曉。兄弟在一壘位置選擇讓許基宏先發，並扛下先發第4棒，包含陳俊秀、資深外野手張志豪都沒有先發。兄弟日籍總教練平野惠一在賽前受訪時透露，因為張志豪有腿部拉傷問題，一度考慮不要放進名單裡面，但他展現非常堅持態度，因而做出此決定。
張志豪拉傷仍想拚 場下也有影響力
總教練平野惠一日前受訪表示，老將張志豪雖然有小拉傷，但也確定會被帶進台灣大賽名單之中。兄弟的32人名單，共帶上7名外野手，包含岳政華、宋晟睿、陳子豪、詹子賢、張志豪、曾頌恩以及林書逸。
雖然張志豪首戰因為拉傷沒有出賽，平野惠一表示：「一開始畢竟他受傷，有一度想說傷兵就不要放名單裡面，但志豪就是很堅持，說我可以我可以，一定要帶我進去，非常頑強的堅持。」
並提到例行賽的最後一場比賽，說道：「那場比賽以是因為他有集合年輕人，去鼓勵和提醒，才能拿下比賽，還有拿下全年第一那場比賽也是，周思齊和張志豪的存在，對於球隊就有很大影響。」
陳俊秀沒先發 平野坦言很猶豫
不過平野惠一也坦言：「雖然現在很需要勝利，但張志豪腿部有拉傷，要考慮他往後生涯，目前會讓他做能力所及以內的事。」
另外，關於選擇讓許基宏先發而不是陳俊秀，他說：「直到最後都還很猶豫，只是之後還有比賽，陳俊秀還有機會先發，不用擔心誰沒上，因為如果透露理由的話，策略可能就會被知道。」
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總教練平野惠一日前受訪表示，老將張志豪雖然有小拉傷，但也確定會被帶進台灣大賽名單之中。兄弟的32人名單，共帶上7名外野手，包含岳政華、宋晟睿、陳子豪、詹子賢、張志豪、曾頌恩以及林書逸。
雖然張志豪首戰因為拉傷沒有出賽，平野惠一表示：「一開始畢竟他受傷，有一度想說傷兵就不要放名單裡面，但志豪就是很堅持，說我可以我可以，一定要帶我進去，非常頑強的堅持。」
並提到例行賽的最後一場比賽，說道：「那場比賽以是因為他有集合年輕人，去鼓勵和提醒，才能拿下比賽，還有拿下全年第一那場比賽也是，周思齊和張志豪的存在，對於球隊就有很大影響。」
陳俊秀沒先發 平野坦言很猶豫
不過平野惠一也坦言：「雖然現在很需要勝利，但張志豪腿部有拉傷，要考慮他往後生涯，目前會讓他做能力所及以內的事。」
另外，關於選擇讓許基宏先發而不是陳俊秀，他說：「直到最後都還很猶豫，只是之後還有比賽，陳俊秀還有機會先發，不用擔心誰沒上，因為如果透露理由的話，策略可能就會被知道。」