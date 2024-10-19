德保拉台灣大賽首戰扛先發3戰全勝！中信兄弟今（19）日在台北大巨蛋迎戰統一7-ELEVEn獅，進行台灣大賽G1，兄弟洋投德保拉首局就遭遇亂流，迅速失掉3分。但在比賽後段回穩，連續6局沒有失分，打線在6局下狂灌7分後，最終兄弟以10：4逆轉取勝，德保拉也收下勝投。特別的是，德保拉在2021年、2022年以及今年扛下台灣大賽首戰先發，3場都拿下勝投，寫下中職罕見紀錄。
首局失3分回穩 機制調整成關鍵
比賽開局，獅隊瞬間就攻佔上得點圈，陳傑憲觸擊點出三壘側彈跳球，德保拉發生掉球失誤，接著面對第4棒陳鏞基，投出觸身球，讓獅隊率先搶分，雖然潘傑楷敲出內野滾地球遭到刺殺，但陳鏞基仍趁勢跑回第2分，下一棒胡金龍也敲出飛越二游上空的平飛球，讓統一單局就攻下3分。
不過在首局亂流後，德保拉迅速回穩，後續6局都沒有失分，甚至在4到7局間投出12上12下。賽後談到回穩的原因，德保拉表示：「其實比賽就是這樣，什麼狀況都有可能發生，當時就是想著要去面對狀況去調整，投手教練也有提醒機制上的一些問題，調整後才找回節奏。」
寫中職罕見紀錄 直言很開心
德保拉本場主投7局，被敲4支安打、失掉3分，拿下勝投，並獲選為單場MVP。值得一提的是，德保拉總共在台灣大賽G1扛下3次先發，且3場比賽都拿下勝利，2項紀錄都是中職史上第1人。
對此，他表示：「很開心，一整年的努力就是為了這幾場比賽，其他球隊一定也是，可能是運氣，或是努力有所收穫了。」
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比賽開局，獅隊瞬間就攻佔上得點圈，陳傑憲觸擊點出三壘側彈跳球，德保拉發生掉球失誤，接著面對第4棒陳鏞基，投出觸身球，讓獅隊率先搶分，雖然潘傑楷敲出內野滾地球遭到刺殺，但陳鏞基仍趁勢跑回第2分，下一棒胡金龍也敲出飛越二游上空的平飛球，讓統一單局就攻下3分。
不過在首局亂流後，德保拉迅速回穩，後續6局都沒有失分，甚至在4到7局間投出12上12下。賽後談到回穩的原因，德保拉表示：「其實比賽就是這樣，什麼狀況都有可能發生，當時就是想著要去面對狀況去調整，投手教練也有提醒機制上的一些問題，調整後才找回節奏。」
寫中職罕見紀錄 直言很開心
德保拉本場主投7局，被敲4支安打、失掉3分，拿下勝投，並獲選為單場MVP。值得一提的是，德保拉總共在台灣大賽G1扛下3次先發，且3場比賽都拿下勝利，2項紀錄都是中職史上第1人。
對此，他表示：「很開心，一整年的努力就是為了這幾場比賽，其他球隊一定也是，可能是運氣，或是努力有所收穫了。」