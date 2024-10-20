迷你劇集新人獎的得獎人終於出爐，由主演《愛愛內含光》的詹子萱拿下，而在劇中飾演詹子萱二哥「邱宥森」的林哲熹，也開心在Threads表態，表示恭喜獲得諸多獎項的《有生之年》：「能身為高家人，是我的幸運。」更提到《愛愛內含光》的導演黃婕妤與女主角詹子萱：「是金鐘第一美，為妳們開心～」
被譽為是新生代女神的詹子萱，在台上講得獎感言時一度哽咽，表示：「謝謝導演黃婕妤，謝謝妳把『邱曖』這個角色交給我，也謝謝其他演員，希望還有機會還有一起拍戲，謝謝我的爸爸、媽媽，還有弟弟，我會繼續努力。」
事實上，今年Netflix推出的喜劇《愛愛內含光》，在今年初開播時就掀起話題，劇情圍繞在邱家一家人的生活，每一個人都有自己的感情問題，劇裡也少不了許多大尺度的情節，其中由詹子萱所飾演的邱家小女兒「邱曖」，在劇中和戲劇男神柯震東原先只是普通的好朋友、性伴侶，後續到結局才真的坦然自己的內心，成為男女朋友，不過劇中兩人在尚未確認關係前，發生的性行為片段，每次都讓粉絲直呼臉紅心跳，而她在劇中直率的個性也讓她在出演該劇後，收穫了大票粉絲，一直被視為是新人獎大熱門，如今確定獲獎，也讓粉絲十分感動。
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事實上，今年Netflix推出的喜劇《愛愛內含光》，在今年初開播時就掀起話題，劇情圍繞在邱家一家人的生活，每一個人都有自己的感情問題，劇裡也少不了許多大尺度的情節，其中由詹子萱所飾演的邱家小女兒「邱曖」，在劇中和戲劇男神柯震東原先只是普通的好朋友、性伴侶，後續到結局才真的坦然自己的內心，成為男女朋友，不過劇中兩人在尚未確認關係前，發生的性行為片段，每次都讓粉絲直呼臉紅心跳，而她在劇中直率的個性也讓她在出演該劇後，收穫了大票粉絲，一直被視為是新人獎大熱門，如今確定獲獎，也讓粉絲十分感動。
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