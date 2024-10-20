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▲肯德基週末限定優惠！6顆蛋撻199元、6塊炸雞＋2飲料套餐300元。（圖／翻攝自肯德基FB）

▲拿坡里炸雞專賣店「脆皮戰斧桶買一送一」！炸雞腿「買4送5」優惠399元。（圖／三商餐飲提供）

週末五六日開吃肯德基隱藏優惠！假日才吃得到「一盒(6顆)蛋撻」199元、「6塊炸雞＋2杯飲料」套餐特價300元；拿坡里炸雞專賣店則有「脆皮戰斧桶買一送一」，買一桶「脆皮戰斧桶」免費送「咔拉腿排桶」，399元爽吃「炸雞腿買4送5」一次整理。肯德基週末五六日限時搶購蛋撻炸雞優惠！限今日10月20、10月25日至10月27日，爽吃「一盒(6顆)原味蛋撻」禮盒單點、或套桶餐加點，都只要特價199元下殺71折；使用多人歡聚餐優惠代碼「40622」，開吃「咔啦脆雞 x 6＋百事可樂(小) x 2」300元。提醒大家，限外帶優惠價；非早餐時段供應；數量有限送完為止。即日起至10月29日，拿坡里炸雞專賣店推出「脆皮戰斧桶買一送一」優惠，買一桶「脆皮戰斧桶」微辣4支超大雞腿，就免費送出「咔拉腿排桶」5塊帶骨雞腿排，可以任選辣味或原味，相當於「炸雞腿買4送5」下殺53折，只要特價399元（原價750元）。會員使用三商i美食卡APP累積的3點，可享有兩桶炸雞389元「再省10元」超值優惠！提醒大家，即日起至10月25日開放領券，兌換至10月29日。