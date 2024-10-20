MLB美國職棒美聯冠軍系列賽G5紐約洋基今（20）日在客場與克里夫蘭守護者一路鏖戰至延長賽，最終條紋軍靠著重砲Juan Soto在第10局敲出一發石破天驚三分砲，終場就以5：2擊敗守護者，順利以4勝1負的成績在美聯封王，也是隊史睽違15年再闖進到世界大賽。而綜觀這個系列賽，例行賽守護者隊牛棚表現相當出色的「4本柱」，最終就有3人有掉分紀錄，尤其又以當家終結者Emmanuel Clase糟糕的表現最為致命，也成為左右系列賽勝負的關鍵。
守護者隊4本柱失常 成左右勝負關鍵
守護者隊今年例行賽最終拿到92勝69敗的戰績，勝率達0.571，也順利奪下美聯中區龍頭，能夠有如此不俗的戰績，與他們陣中的牛棚「4本柱」有著高度相關，這4名投手分別為Hunter Gaddis、Cade Smith、Tim Herrin、Emmanuel Clase，過去只要守護者能夠在比賽前半段取得一定領先，基本上要收下勝利並沒有太大問題。
然而來到了美聯冠軍系列賽的舞台，最終守護者隊這4名投手表現除了左投Tim Herrin之外，其餘3名球員都有掉分紀錄，而在比賽後半段掉分固然也是影響勝負的重點，「4本柱」未能發揮出過去例行賽的實力，也成為守護者輸掉系列賽的關鍵。
Clase糟糕表現尤為致命 系列賽防禦率高達9
而終結者Emmanuel Clase在系列賽上遭到的表現尤為致命，例行賽奪下54次救援成功，改寫守護者隊隊史紀錄的他，未料對陣洋基時個人連2戰登板救援都掉分，今日G5雖然9局登板投1局沒有失分，但累計防禦率仍高達9.00，表現並不理想。
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守護者隊今年例行賽最終拿到92勝69敗的戰績，勝率達0.571，也順利奪下美聯中區龍頭，能夠有如此不俗的戰績，與他們陣中的牛棚「4本柱」有著高度相關，這4名投手分別為Hunter Gaddis、Cade Smith、Tim Herrin、Emmanuel Clase，過去只要守護者能夠在比賽前半段取得一定領先，基本上要收下勝利並沒有太大問題。
然而來到了美聯冠軍系列賽的舞台，最終守護者隊這4名投手表現除了左投Tim Herrin之外，其餘3名球員都有掉分紀錄，而在比賽後半段掉分固然也是影響勝負的重點，「4本柱」未能發揮出過去例行賽的實力，也成為守護者輸掉系列賽的關鍵。
Clase糟糕表現尤為致命 系列賽防禦率高達9
而終結者Emmanuel Clase在系列賽上遭到的表現尤為致命，例行賽奪下54次救援成功，改寫守護者隊隊史紀錄的他，未料對陣洋基時個人連2戰登板救援都掉分，今日G5雖然9局登板投1局沒有失分，但累計防禦率仍高達9.00，表現並不理想。