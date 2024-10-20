2024 LOL《英雄聯盟》S14世界賽8強賽進入尾聲，目前包含 T1 、WBG以及BLG皆已順利晉級四強，更已經確定再次上演WBG對決BLG的內戰，而T1對手則今（20）晚的LCK第二種子 GENG與北美LCS第一種子 FLY 的勝出者。
瑞士輪最強GENG對決北美王者FLY！奇招成為最大看點
本次世界賽中 GENG 是LCK第二種子，因為他們在LCK夏季冠軍賽上以2:3惜敗給HLE，不過進入世界賽瑞士輪後， GENG 狀態極佳，以3-0的全勝戰績晉級8強，還在晉級的BO3上，成功以2:1戰勝HLE復仇成功。單看瑞士輪的表現，外界也認為GENG是今年最有冠軍像的隊伍。
至於北美第一種子 FLY ，則在瑞士輪中展現出極大的韌性，還推出各式奇招，用埃爾文加鱷魚的超強套路擊潰PSG，又用好幾年未曾在世界賽被選用的角色努努，拿下韓國LCK第一種子HLE一個賽點，雖然最後FLY還是以1:2敗陣，但也讓全球看見FLY的戰術多樣性。最後FLY則是在2-2組別中擊潰北美第二 TL ，順利晉級八強。
本場賽事在開始之前，外界幾乎一面倒看好硬實力較強的GENG能夠勝出，但是FLY是否還有其藏著的新奇套路與戰術，也讓大批玩家感到期待，希望他們能用特殊的戰法讓韓國王者 GENG 陷入苦戰！
📍英雄聯盟S14世界賽8強賽淘汰賽日程
🟡10/17（BO5）
⚔️20:00－ LNG1:3 WBG（WBG晉級4強）
🟡10/18（BO5）
⚔️20:00－ HLE 1:3 BLG（BLG晉級4強）
🟡10/19（BO5）
⚔️20:00－ TES 0:3 T1（T1晉級4強）
🟡10/20（BO5）
⚔️20:00－ GEN vs. FLY
📍4強賽淘汰賽日程
🟡10/26（BO5）
⚔️20:00－BLG vs. WBG
🟡10/27（BO5）
⚔️20:00－T1 vs. TBD(待定)
2024《英雄聯盟》LOL世界賽直播
📍Twitch：中文台、英文台
📍Youtube：中文台、英文台
2024《英雄聯盟》LOL世界賽相關報導
📍世界賽魔王Faker來了！T1 3:0完虐TES 輕鬆晉級4強（點此連結）
📍BLG3:1擊潰HLE！中國贏了面子之爭 Bin打出上路差距（點此連結）
📍PSG遭逆轉止步瑞士輪！PCS最後一舞落幕 主播JR落淚（點此連結）
我是廣告 請繼續往下閱讀
本次世界賽中 GENG 是LCK第二種子，因為他們在LCK夏季冠軍賽上以2:3惜敗給HLE，不過進入世界賽瑞士輪後， GENG 狀態極佳，以3-0的全勝戰績晉級8強，還在晉級的BO3上，成功以2:1戰勝HLE復仇成功。單看瑞士輪的表現，外界也認為GENG是今年最有冠軍像的隊伍。
至於北美第一種子 FLY ，則在瑞士輪中展現出極大的韌性，還推出各式奇招，用埃爾文加鱷魚的超強套路擊潰PSG，又用好幾年未曾在世界賽被選用的角色努努，拿下韓國LCK第一種子HLE一個賽點，雖然最後FLY還是以1:2敗陣，但也讓全球看見FLY的戰術多樣性。最後FLY則是在2-2組別中擊潰北美第二 TL ，順利晉級八強。
本場賽事在開始之前，外界幾乎一面倒看好硬實力較強的GENG能夠勝出，但是FLY是否還有其藏著的新奇套路與戰術，也讓大批玩家感到期待，希望他們能用特殊的戰法讓韓國王者 GENG 陷入苦戰！
📍英雄聯盟S14世界賽8強賽淘汰賽日程
🟡10/17（BO5）
⚔️20:00－ LNG1:3 WBG（WBG晉級4強）
🟡10/18（BO5）
⚔️20:00－ HLE 1:3 BLG（BLG晉級4強）
🟡10/19（BO5）
⚔️20:00－ TES 0:3 T1（T1晉級4強）
🟡10/20（BO5）
⚔️20:00－ GEN vs. FLY
📍4強賽淘汰賽日程
🟡10/26（BO5）
⚔️20:00－BLG vs. WBG
🟡10/27（BO5）
⚔️20:00－T1 vs. TBD(待定)
2024《英雄聯盟》LOL世界賽直播
📍Twitch：中文台、英文台
📍Youtube：中文台、英文台
2024《英雄聯盟》LOL世界賽相關報導
📍世界賽魔王Faker來了！T1 3:0完虐TES 輕鬆晉級4強（點此連結）
📍BLG3:1擊潰HLE！中國贏了面子之爭 Bin打出上路差距（點此連結）
📍PSG遭逆轉止步瑞士輪！PCS最後一舞落幕 主播JR落淚（點此連結）