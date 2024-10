我是廣告 請繼續往下閱讀

▲北美LCS第一種子FLY在世界賽奇招盡出,順利晉級8強。(圖/LOL Esports Flickr)

▲英雄聯盟8強淘汰賽日程。(圖/X@lolesports)

2024 LOL《英雄聯盟》S14世界賽8強賽進入尾聲,目前包含 T1 、WBG以及BLG皆已順利晉級四強,更已經確定再次上演WBG對決BLG的內戰,而T1對手則今(20)晚的LCK第二種子 GENG與北美LCS第一種子 FLY 的勝出者。本次世界賽中 GENG 是LCK第二種子,因為他們在LCK夏季冠軍賽上以2:3惜敗給HLE,不過進入世界賽瑞士輪後, GENG 狀態極佳,以3-0的全勝戰績晉級8強,還在晉級的BO3上,成功以2:1戰勝HLE復仇成功。單看瑞士輪的表現,外界也認為GENG是今年最有冠軍像的隊伍。至於北美第一種子 FLY ,則在瑞士輪中展現出極大的韌性,還推出各式奇招,用埃爾文加鱷魚的超強套路擊潰PSG,又用好幾年未曾在世界賽被選用的角色努努,拿下韓國LCK第一種子HLE一個賽點,雖然最後FLY還是以1:2敗陣,但也讓全球看見FLY的戰術多樣性。最後FLY則是在2-2組別中擊潰北美第二 TL ,順利晉級八強。本場賽事在開始之前,外界幾乎一面倒看好硬實力較強的GENG能夠勝出,但是FLY是否還有其藏著的新奇套路與戰術,也讓大批玩家感到期待,希望他們能用特殊的戰法讓韓國王者 GENG 陷入苦戰!🟡10/17(BO5)⚔️20:00- LNG1:3 WBG(WBG晉級4強)🟡10/18(BO5)⚔️20:00- HLE 1:3 BLG(BLG晉級4強)🟡10/19(BO5)⚔️20:00- TES 0:3 T1(T1晉級4強)🟡10/20(BO5)⚔️20:00- GEN vs. FLY🟡10/26(BO5)⚔️20:00-BLG vs. WBG🟡10/27(BO5)⚔️20:00-T1 vs. TBD(待定)📍Twitch: 中文台 📍Youtube: 中文台 📍世界賽魔王Faker來了!T1 3:0完虐TES 輕鬆晉級4強 (點此連結) 📍BLG3:1擊潰HLE!中國贏了面子之爭 Bin打出上路差距 (點此連結) 📍PSG遭逆轉止步瑞士輪!PCS最後一舞落幕 主播JR落淚 (點此連結)