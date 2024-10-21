麥當勞近期宣布與日本動漫神作《HUNTER×HUNTER獵人》聯名，推出全套角色卡盲包，不過在活動宣布之前，就有大量的網紅、KOL已經提前拿到公關品拍開箱片，不但是全部卡片包含隱藏款大傑都有，還附上精緻集卡冊，這樣的行銷方式瞬間引爆大批粉絲怒火，對此，網紅「黑貓老師」早在半年前已預言「KOL亂收公關品會出事」。
麥當勞聯名獵人爆公關品爭議！他半年前神預言會出事
本次麥當勞與《HUNTER×HUNTER獵人》聯名推出角色卡盲包，有多達24款＋1隱藏版角色卡、限定包裝8款，但在活動正式公布之前，網路社群上就有大批網紅已經拿到完整全套卡牌附上精美的手提包集卡冊，上面甚至還有經典篇章「獵人試驗的號碼牌」，讓死忠獵人粉一看就心動不已。
大量網紅進行開箱的確帶來極度強大的傳播效果，但隨之而來的是普通民眾感受到了強烈剝奪感，粉絲必須花大量金錢、狂吃餐點才能慢慢收集到全套卡牌，集卡冊還沒有販售必須靠運氣用抽的，且完全沒看過獵人的網紅竟然也能免費拿到全套卡牌，甚至還發文嘲諷真粉絲，瞬間讓公關宣傳變公關災難。
對此，網紅黑貓老師也發文表示「我半年前就說過亂收公關品會出事！經過這次麥當勞的獵人卡牌炎上事件後，大家相信了吧！」當時黑貓老師看到，有KOL將拿到的公關品拿去賣二手，引發品牌方不滿，結果隨後又跳出一篇文章是另一個品牌方疑惑「為什麼KOL都不收公關品？」
相互矛盾的情況也讓黑貓老師深入分析，「我自己現在除非很熟的窗口或品牌力很強的東西，不然幾乎全部拒收了，不然真的有夠麻煩的啦」，因為網紅收不收公關品都很為難。
黑貓老師也列出11種網紅收完公關品的情況：
收了，不曝光 → 被說佔人便宜
收了，有曝光 → 增加工作量又沒酬勞
收了，有曝光，但廠商沒看到 → 又被當成佔便宜
收了，有曝光，廠商不滿意 → 被記仇 + 被發 Threads開副本
留著 → 佔空間
賣二手 → 被公審
賣二手，產品有問題 → 被公審然後再被開副本
送人/送粉絲 → 做白工還要貼運費
送人/送粉絲，產品有問題 → 被記仇 + 被開副本
丟掉 → 破壞環境
丟掉被發現 → 破壞環境 + 被開副本
統整所有收完公關品下場之後，黑貓老師也苦笑喊：「大部分的情況就是穩死不生的陷阱題嘛！」
回顧本次事件，麥當勞在聯名活動開始之前，就送了大量的獵人套卡給網紅KOL開箱，更有許多網紅已秀出了集卡冊上的「獵人試驗的號碼牌」，筆者認為，這也讓未來幾天台灣的二手商品網路平台相當值得關注，只要看到有本次公關品被拿出來轉售，就會有大批粉絲緊追著號碼牌線索找出是哪一個網紅轉賣的，可以說最大型的「獵人試驗」已經在台灣上演了！
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本次麥當勞與《HUNTER×HUNTER獵人》聯名推出角色卡盲包，有多達24款＋1隱藏版角色卡、限定包裝8款，但在活動正式公布之前，網路社群上就有大批網紅已經拿到完整全套卡牌附上精美的手提包集卡冊，上面甚至還有經典篇章「獵人試驗的號碼牌」，讓死忠獵人粉一看就心動不已。
大量網紅進行開箱的確帶來極度強大的傳播效果，但隨之而來的是普通民眾感受到了強烈剝奪感，粉絲必須花大量金錢、狂吃餐點才能慢慢收集到全套卡牌，集卡冊還沒有販售必須靠運氣用抽的，且完全沒看過獵人的網紅竟然也能免費拿到全套卡牌，甚至還發文嘲諷真粉絲，瞬間讓公關宣傳變公關災難。
對此，網紅黑貓老師也發文表示「我半年前就說過亂收公關品會出事！經過這次麥當勞的獵人卡牌炎上事件後，大家相信了吧！」當時黑貓老師看到，有KOL將拿到的公關品拿去賣二手，引發品牌方不滿，結果隨後又跳出一篇文章是另一個品牌方疑惑「為什麼KOL都不收公關品？」
相互矛盾的情況也讓黑貓老師深入分析，「我自己現在除非很熟的窗口或品牌力很強的東西，不然幾乎全部拒收了，不然真的有夠麻煩的啦」，因為網紅收不收公關品都很為難。
黑貓老師也列出11種網紅收完公關品的情況：
收了，不曝光 → 被說佔人便宜
收了，有曝光 → 增加工作量又沒酬勞
收了，有曝光，但廠商沒看到 → 又被當成佔便宜
收了，有曝光，廠商不滿意 → 被記仇 + 被發 Threads開副本
留著 → 佔空間
賣二手 → 被公審
賣二手，產品有問題 → 被公審然後再被開副本
送人/送粉絲 → 做白工還要貼運費
送人/送粉絲，產品有問題 → 被記仇 + 被開副本
丟掉 → 破壞環境
丟掉被發現 → 破壞環境 + 被開副本
統整所有收完公關品下場之後，黑貓老師也苦笑喊：「大部分的情況就是穩死不生的陷阱題嘛！」
回顧本次事件，麥當勞在聯名活動開始之前，就送了大量的獵人套卡給網紅KOL開箱，更有許多網紅已秀出了集卡冊上的「獵人試驗的號碼牌」，筆者認為，這也讓未來幾天台灣的二手商品網路平台相當值得關注，只要看到有本次公關品被拿出來轉售，就會有大批粉絲緊追著號碼牌線索找出是哪一個網紅轉賣的，可以說最大型的「獵人試驗」已經在台灣上演了！