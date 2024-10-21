我是廣告 請繼續往下閱讀

▲三鶯線一共有12站，其中，聯開案有7站，目前剩「龍埔站暨機廠及鶯桃福德站」尚未標出。（圖／翻攝新北捷運局官網）

▲三鶯線12站周邊成屋房價9年漲幅34.2~93%不等，其中，「三峽、臺北大學、龍埔」，三站漲幅通通逾7成。（圖／台灣房屋提供）

新北市捷運三鶯線聯開案簽約再添一案，「永吉公園站」(LB11)聯開案今(21)日舉辦簽約典禮，目前三鶯線整體工程進度約8成，預計2025年完工，其中，聯開案7站已有5站徵得投資人，據實價登錄，三鶯線決標9年來，沿線12站房價皆出現明顯漲幅，其中又以「三峽站」最誇張，漲幅93%，1坪均價達到44.2萬。三鶯線自2016年開始土建決標，至今約9年，據實價登錄，沿線12站周邊成屋房價漲幅34.2~93%不等，其中又以「三峽站93%、臺北大學站82.2%、龍埔站75.3%」，三站漲幅通通逾7成最多。新北捷運局長李政安表示，「永吉公園站」將捷運出入口與開發大樓整體共構設計，實現「到站即到家」之便利性，未來將規劃地上14層、地下3層，總樓地板面積約4,900坪共構大樓，1至3層規劃商業空間，未來可提供零售店面進駐，提升地區商業機能，4層以上為住宅使用。關於三鶯線推動進度，他指出，目前三鶯線「三峽站出入口1、三峽站出入口2、臺北大學站、媽祖田站及永吉公園站」皆已招商成功，接下來將持續推動「龍埔站暨機廠及鶯桃福德站」2處捷運開發案招商作業，預估捷運三鶯線整體開發案可以吸引485億投資金額、引入1.4萬個居住人口。台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示，三鶯線2016年決標時，當時房市處於低潮，各站房價約落在1~2字頭，近年房市明顯飆升，三鶯線又有捷運利多帶動，近一年各站成屋大樓華廈紛紛來到3~4字頭。其中，漲幅又以「三峽、臺北大學」2站最誇張，主要是因為鄰近北大特區，除了屋齡普遍較新，良好的規劃、宜人生活環境，吸引不少剛性需求入住，房價也出現快速飆升。至於新舊屋價差，目前三鶯線12站中，屋齡0~5年、6年以上成屋，價差最誇張的為「鶯歌車站34.3%、國華站28.1%、陶瓷老街站27.6%、橫溪站27.3%」最多。他指出，新舊屋價差大，主要會出現在老市區上，由於素地相對稀缺，老屋多、新推案少，一但有新案推出，就會看見價差十分明顯，對於鋼性需求來說，這些區域的二手屋也是很適合入手、入住的區域，可多留意、多比較。