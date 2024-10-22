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▲僑光科技大學2019年就曾爆出高層醜聞，如今餐飲科又被爆出類似事件，爭議風波不斷。（圖／翻攝Google Maps）

▲僑光科技大學租金全台中市第三貴，加上學雜費、生活費，如今又有醜聞爆出，學生們壓力恐怕不小。（圖／翻攝內政部網站）

台中市僑光科大又爆出學歷造假爭議，這已是近年僑光第二次醜聞，2019年就曾爆出「董事長兒子碩士學位被教育部認違法」事件，據內政部及僑光科大學113年資料，學生租金加上學雜費，一年要價約15萬，足見其壓力之大。根據內政部資料，今年8月資料，僑光科大租金25分位數6,000元、50分位數8,000元、75分位數12,500元，以75分位數來看，租金全台中第三貴；據僑光科大113年度學雜費收費表，商業類45,020元、工業類 51,653元、其他類48,337元。換句話說，在僑光上學的學生，一年學費加上租金，至少約花費15萬元起跳。2019年，僑光科技大學時任校長楊敏華被爆出，兒子楊正以外籍生身分入學，短短2年半取得學士、碩士學位，還獲得講師資格，創下台灣教育史上超級紀錄，經教育部專案小組調查後，開罰楊敏華50萬、教務長30萬，並撤銷楊正碩士學位，並請董事會檢討楊敏華擔任校長的適任性。2024年，據《鏡週刊》報導，學校教師爆料僑光科大餐飲系主任王昭雄國中畢業、有廚師證照，校方讓其升等為副教授，並透過改聘方式任期為主管，其妻子陳小倩高職畢業、無廚師證照，任專任助理教授，陳小倩無專業能力，找人代課不給代課費，夫妻兩人操控教師任聘資格，自稱地下校長，安排女兒取得碩士學位、安排校內上班、詐領學生退場輔導費等。種種指控，校方則回應，2人及其女兒聘任資格均符規定。全向科技房產中心總監陳傑鳴表示，僑光科技大學位於台中西屯區，近年在市府入駐、中捷推動等利多支撐下，房市節節攀升，今年上半為全台灣預售屋交易量第7名的行政區，房屋均價也達到71.1萬/坪，5年漲幅達109.6%，相當驚人，租金自然也水漲船高。僑光目前暫時未被教育部列入退場名單，反而是退場大學的轉讀學校之一，暫時沒有倒閉疑慮，但對於學生來說，學雜費加上租金一年就高達約15萬，如果加上生活費，至少約30萬起跳，負擔不輕，但學校在眾多雜誌上求職排行大多排不上榜，醜聞頻出，恐怕學生們壓力不小。