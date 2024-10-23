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▲每到用餐時刻，丸亀製麵總是大排長龍，10月一次展店2間，在台中、內壢都有開幕優惠送烏龍麵。（圖／丸亀製麵提供）

▲福勝亭18週年慶爽吃「3款定食下殺169元」，還有免費續加的白飯、味增湯和高麗菜絲吃到飽。（圖／記者蕭涵云攝）

天氣變冷又下雨，好想來碗熱呼呼的湯麵，丸亀製麵連續2間新店開幕大方「送烏龍麵」，只要消費滿額並出示加入官方LINE好友畫面，即贈送釜揚烏龍麵(中)兌換券，一次給到5張價值370元很划算；福勝亭18週年慶則有開運豬排、黃金魚排、鮮嫩炸雞柳「3款定食下殺169元」，搭配白飯、高麗菜絲、味噌湯吃到飽，小資族本週必吃優惠一次整理。丸亀製麵今台中大魯閣新時代店全新開幕，首二日10月23日至10月24日連續2天，到店消費滿300元並出示加入官方LINE好友畫面，即贈送「釜揚烏龍麵(中)」兌換券5張（價值370元）！10月23日限量60份、10月24日限量40份。提醒大家，優惠不累計，每人限贈送一份；數量有限送完為止；優惠恕不併用；兌換券使用期限至2024年12月31日止；僅限大魯閣新時代店可作使用。地址：台中市東區復興路四段186號B1F接下來10月26日將迎接丸亀製麵家樂福內壢店重新開幕，首二日至10月27日連續2天，同樣到店消費滿300元並出示加入官方LINE好友畫面，就贈送「釜揚烏龍麵(中)」兌換券5張（價值370元）！10月26日限量60份、10月27日限量40份。提醒大家，優惠不累計，每人限贈送一份；數量有限送完為止；優惠恕不併用；兌換券使用期限至2024年12月31日止；僅限家樂福內壢店可作使用。地址：桃園市中壢區中華路一段450號1F福勝亭18週年慶爽吃定食優惠，即日起至10月27日「3款指定定食下殺169元」，大家最常吃的開運豬排定食、黃金魚排定食、鮮嫩炸雞柳定食都變便宜了，對比原價210元、相當於每份現省41元，優惠吃到本週末好好幫月底省荷包。而且週年慶期間，一樣店內白飯、味噌湯、高麗菜絲無限續加吃到飽。提醒大家，福勝亭定食均附白飯、味噌湯、醬菜、醋飲，醋飲還可以加5元更換成蒟蒻飲；活動僅限內用、外帶，外送不適用；優惠不併用。