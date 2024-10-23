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▲周杰倫即將在12月上旬於大巨蛋開唱。（圖／杰威爾音樂 JVR Music 臉書）

周杰倫12月將在台北大巨蛋連唱4場，今（23）日中午，有網友在Threads上分享自己做的「拓元模擬練習網站」，讓歌迷可以練習輸入驗證碼、信用卡資訊的手速，不過現在再點進去，跑得非常慢，該網友還因此做了第二個練習網，兩個網站都已突破百萬的瀏覽量。有網友寫了周杰倫演唱會的售票系統「拓元」的練習網站，讓所有準備參與搶票大戰的歌迷都能提前練習手速，「有興趣的可以來pk一下手速。」不過因為太多人點進去，網站非常卡，原PO又在留言區提供第二個練習網站，「有鑒於第一個網站太多人炸了，這邊再開一個分流網站給大家用。」不少歌迷都感動留言，「認識你是我的榮幸」、「變得超卡，完全是實戰訓練」、「兄弟你值得一張票」，還有疑似是原PO大學同學留言，「能跟你是大學同學是我的榮幸」。周杰倫搶票大戰即將在3小時後開始，截至今日早上9點，該網站已經湧入115萬瀏覽人次，第二個練習網站則是116萬人瀏覽人次，共計231萬的瀏覽量。此外，因為周杰倫演唱會門票太過搶手，在開賣之前網路上已經有許多黃牛及詐騙資訊，甚至有演唱會門票結合商品促銷活動，杰威爾公司日前就發聲明稱，「公司特此澄清： 目前以周杰倫『嘉年華』台北演唱會門票作促銷商品之商業行為皆未獲本公司授權。」杰威爾公司也澄清，臉書、IG上的演唱會招募工作人員廣告都是詐騙，周杰倫台北演唱會的工作人員已經安排妥當。