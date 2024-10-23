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▲房東納稅時，可選擇列舉或不列舉，若加入公益出租人，則有其它稅率優惠可使用。（示意圖／pexels）

▲租屋族一般自住可抵稅，但營業用則要留意「10%租金扣繳稅款」及「2.11%二代健保補充保費」。（圖／記者陳韋帆攝）

台灣租屋黑市橫行，許多人對租屋納稅義務不了解，事實上，不僅房東，房客也有納稅之義務，全向科技房產中心總監陳傑鳴表示，一般住家，房東必須繳交所得稅之外，房客也有免稅額可以列舉，但如果是營業用，房客就要注意也有納稅之義務！租屋相關稅務，房東部分，須繳交租賃所得稅，加入公益出租人，可獲得不少稅率優惠，還有必要費用可以扣除；房客部分，一般住家有扣除額可減免，營業用則須留意「二代健保」、「租金扣繳稅款」。房東於每年5月，綜合所得稅開徵時申報。申報方式有「列舉扣除」或「不列舉直接扣除必要費用」兩種。房東可自行計算金額，選擇對自己較有利的方式申報租金收入所得。，包含房屋折舊、地價稅、房屋稅、修理費、財產保險費、房貸利息…等，房東需提供相關文件證明。，如果房東不提供上述證明，可直接將租金收入的43%作為必要費用扣除，只要申報剩餘的57%租金收入，如1年的租金所得10萬，只需申報5.7萬元的租金所得。特別需要注意的是，如果房東加入「公益出租人」，還可以獲得每月1.5萬的租金免稅額，而且，必要費用還可以扣除60%，如1年租金30萬，可以扣18萬免稅額，剩餘部分再減免60%的必要費用，只需申報4.8萬。「一般自住」，一般民眾的租屋租金都是可以在所得稅列舉扣除額中扣除，只要滿足是「自住需求」沒有營業使用與租屋人需是自己本人、配偶或受撫養的直系親屬，然後準備好證明文件，就可以利用「 租金支出列舉扣除額 」在每年所得稅申報時列舉抵稅，1年「最高」有 18 萬的扣除額度。「營業用」租客須申報繳交「10%租金扣繳稅款」及「2.11%二代健保補充保費」兩種。租金超過2萬時，須繳交「10%租金扣繳稅款」及「2.11%二代健保補充保費」，但如果房東是「公司」非自然人則免繳。特別需要注意的是，「營業用」房客沒有按時繳交「租金扣繳稅款」及「二代健保補充保費」，房客將可能面臨處罰，最高是會被罰應扣繳金額的3倍高罰鍰！