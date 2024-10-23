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▲吳姍儒現場金句連連，狂虧自己的身材惹得現場哈哈大笑，不過事後她也寫下長文坦言：「只要自己健康，這才是最美好的事」大方地回擊嫌棄她胖的酸民。（圖／金鐘獎 Golden Bell Awards YouTube）

▲Sandy坦言懷孕之初，不免對這個提案感到躊躇與不安，不過不想受限於「人母」這個身分的她還是選擇接下，也想試試看在工作上有沒有其他的可能性。（圖／sandywis IG）

▲Sandy也鼓勵所有女性考慮欣賞自己因孕產而受傷的一切，女性成為「母親」才讓世界從無到有，本身就是挺猛烈的事情。（圖／吳姍儒臉書）

綜藝天王吳宗憲的大女兒Sandy（吳姍儒）跟隨老爸的腳步踏足娛樂圈，上月才剛生下女兒「蒔五」的她日前又向月子中心「請假」前往主持第59屆金鐘獎典禮，雖然她未獲得獎項，但敬業的態度和穩健的台風也讓她贏的如潮的佳評。金鐘結束數日，Sandy今（23）日稍早，也在社群平台分享自己的主持當天的心聲以及懷孕、產後的心路歷程，坦言自己還遭到合作的廠商酸：「妳不是很自律的人嗎？為什麼不減肥？」，如今她也溫和大方的回擊外界的非議：「從頭到尾我就明講了，我沒有要減肥！」Sandy稍早在IG寫下長文，分享日前登上金鐘舞台主持的心聲，以及平衡「藝人」、「母親」的掙扎與顧慮。在剛懷上愛女「蒔五」後，Sandy就接到了金鐘主持人的邀約，回憶起懷上第一胎「初一」時孕晚期的不適，不免對這個提案感到躊躇與不安，不過不想受限於「人母」這個身分的她還是選擇接下，即使壓力大也想試試看在工作上有沒有其他的可能性，比起辛苦，更想挑戰自己的能耐與選擇做自己想做的事。感觸頗深的Sandy還分享了自己懷孕時的體悟及對於「產後身材」的看法，成為二胎寶媽的她直率坦言，從一胎到二胎，自己都沒有要減肥，在自己懷孕變胖後，也不少販售減肥用品的廠商理所當然的問她：「妳不是很自律的人嗎？為什麼不減肥？」Sandy也在長文中大方回應酸民：「我是不是自律的人哪裡會取決於我胖瘦呢？」、「我的確沒有瘦到哪裡去，但我很健康，不是暴飲暴食不忌口」同時也鼓勵所有女性考慮欣賞自己因孕產而受傷的一切，雖然過程很狼狽，也有很多地方回不去，但其實只要自己健康，這才是最美好的事，女性成為「母親」這個角色，讓世界從無到有，就是挺猛烈的事情。雖然與爸爸吳宗憲合作的《小明星大跟班》未能拿下金鐘，但Sandy依然抱持感恩的心向所有工作人員、合作的主持人、電視台致謝，幽默的她還特別喊話，感謝所有替她征討嫌棄自己胖的粉絲們，看到她正能量滿滿的文章，粉絲們也湧入貼文下聲援：「走出來的時候我根本超感動！」、「看妳的文字每字每句都感動著我」、「妳真的很厲害，有著母親的堅強，還有自己的堅韌跟堅持，當了媽媽卻不只是媽媽！」、「Sandy很美～完全不用管那些言論，現代女性的典範！」