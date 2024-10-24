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美國聯準會降息後，債券價格沒有如預期繼續上漲，專家分析早在降息前，價格就已經開始上升，但現在市場認為年底前還會降息，投資人得好好把握下一波降息所帶來的投資利益。而在降息循環下，投資A級公司債似乎是相對較佳的選擇。凱基推出的台灣第一檔純A級全球公司債ETF「00950B」，屬於月配型，今年七月上市，最近將迎來首次配息。凱基正式公告將配發每單位0.082元，一張可獲得82元，最後買進日為10月30日，10月31日除息，預計11月26日發放收益。根據資料，00950B的單月殖利率為0.53%，年化殖利率更是將近6.4%。根據10月17日的淨值顯示，00950B的收益平準金還有0.21元，等於油箱還有非常多的油，除了維持目前的0.082元，更有本錢可以配更多，未來要發超過0.082元，甚至飆到0.1元都不無可能。降息之後可以讓企業大大提升償債能力，讓違約率降低。尤其00950B投資的都是A級債券，完美避開BBB評級債，讓違約風險降到最低。另外，00950B還有一大強項是票息地板至少4.5%，平均票息率高達5.41%，不但遠勝BBB評級的票息率，就連A級、AA級跟AAA級指數都不是對手。而00950B是月底發息的ETF，建議可以搭配月中配息的ETF，組成「單月雙周配」組合，即可領到更穩定的現金流。台股近期震盪不斷，若擔心手中的股票有其風險，又希望能保本領配息，投資00950B或許是個不錯的選擇。PS：投資人應注意債券型基金投資之風險包括利率風險、債券交易市場流動性不足之風險及投資無擔保公司債之風險