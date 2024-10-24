天王周杰倫（周董）台北大巨蛋演唱會「最大苦主」曝光了！台中一名房仲員昨（23）為搶周杰倫演唱會門票而缺席公司活動，在3000人裡超幸運被抽中頭獎，但卻因沒出席而錯失30萬元獎金，更慘的是還沒買到周杰倫演唱會門票，讓他好傷心。
周杰倫演唱會最大苦主昨（23）在Threads上分享「我與三十萬擦身而過的故事」，表示自己為了搶周杰倫演唱會門票，沒有去參加公司的榮團會，沒想到被抽中了頭獎30萬元，但需要本人在現場才能領，嘆說：「不但沒搶到票，唯一的好運也沒了。30萬我都可以跟黃牛買杰倫的第一排了！」
《NOWnews今日新聞》聯繫上苦主，他是永慶不動產台中文心復興加盟店的房仲員蔣秉誠（小蔣），今年22歲，已入職1年多。蔣秉誠告訴《NOWnews》說，自己17歲就開始工作，先前從事餐飲業，因家人也是房仲而轉職，想挑戰高薪。
蔣秉誠說，昨天的榮團會是公司4品牌中南部的大型活動，約有2~3000人參加，只要簽委託案達一定門檻就能獲得1張摸獎券。他笑說：「我有9張，但覺得人那麼多、要抽中機率太低！」也怕去公司活動邊搶票，會因人太多、訊號不好而搶不到。
因此，在公司活動和周董演唱會中，蔣秉誠選擇了周董，沒想到搶周杰倫演唱會門票時畫面一直轉圈圈，和全台70多萬人一樣沒搶到門票。他更慘的是，還因此錯失了30萬頭獎獎金，「我一開始以為大家在騙我！」直到同事回傳主持人唱名他的影片，發現雙落空，天都要塌了，「當下馬上去買大樂透，要延續那個運」，只能更加努力賣房子。
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《NOWnews今日新聞》聯繫上苦主，他是永慶不動產台中文心復興加盟店的房仲員蔣秉誠（小蔣），今年22歲，已入職1年多。蔣秉誠告訴《NOWnews》說，自己17歲就開始工作，先前從事餐飲業，因家人也是房仲而轉職，想挑戰高薪。
蔣秉誠說，昨天的榮團會是公司4品牌中南部的大型活動，約有2~3000人參加，只要簽委託案達一定門檻就能獲得1張摸獎券。他笑說：「我有9張，但覺得人那麼多、要抽中機率太低！」也怕去公司活動邊搶票，會因人太多、訊號不好而搶不到。
因此，在公司活動和周董演唱會中，蔣秉誠選擇了周董，沒想到搶周杰倫演唱會門票時畫面一直轉圈圈，和全台70多萬人一樣沒搶到門票。他更慘的是，還因此錯失了30萬頭獎獎金，「我一開始以為大家在騙我！」直到同事回傳主持人唱名他的影片，發現雙落空，天都要塌了，「當下馬上去買大樂透，要延續那個運」，只能更加努力賣房子。