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▲怕冷，手腳容易冰冷的陽虛體質，醫師建議可以透過食補來儲備能量。（示意圖／翻攝photoAC）

▲醫師提醒，已經感冒就需要忌口不能吃補品，避免越補越大洞。（示意圖，非當事人／取自photoAC）

時序進入到秋冬，準備要揪吃暖身、暖胃的進補鍋物，透過「食補」能攝取滋養的食物來儲備冬天能量，抵禦寒冷，禾頤中醫診所院長盛大祐醫師就建議4種身體能量低下的民眾，特別需要補一補。但要是感冒發燒，就應該忌口不宜吃補品，避免越補越大洞。關於進補，盛大祐醫師認為，適度的食補能預先儲備能量，有助於進入冬天時能抵抗寒冷的氣候。且進補可以藉由藥食同源，幫助我們在進食時，同時攝取藥性，藉由溫和的方式補一補身，透過食補，一來避免老人吃太多藥品，二來也能讓不喜歡吃藥的孩子，在飲食當中改善身體的體質。盛大祐醫師建議如果身體能量低下，更需幫自己補一補，以下4種體質特別適合：氣虛：就像電池沒電、疲憊倦怠、語音細微、呼吸不順血虛：頭暈、走樓梯喘促、視物昏黑模糊陽虛：怕冷畏風、不易流汗、手足冰冷陰虛：怕熱上火、眼乾口乾、胸悶心悸等至於該怎麼補最好？醫師建議如果產後術後，以平補溫補為主例如四神湯、生化湯為主。如果無慢性病，可以吃點麻油雞、當歸鴨、十全大補湯等。但已經感冒就需要忌口不能吃補品，避免越補越大洞。中醫認為感冒可分為風寒型和風熱型，對於不同類型的感冒應選擇合適的食療方法，例如，風寒型可飲用薑湯，而風熱型則應避免溫熱性食物，以免加重症狀。像是喉嚨腫痛、鼻涕及高燒時，用薑母鴨或麻油雞進補可能會因為其燥熱性質而加重喉嚨發炎和感冒症狀。建議蛤蜊湯或雞湯，有助於身體修復和增強免疫力。此外，有自體免疫疾病，更是要避免補氣溫陽的人蔘，避免免疫活化，加重病情。