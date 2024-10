我是廣告 請繼續往下閱讀

第6屆走鐘獎將於今(26)日在臺灣大學綜合體育館盛大舉行,今年走鐘獎不但規模更大,吸引了眾多來自亞洲各地的創作者共襄盛舉,本屆共頒發29獎項,得獎名單不斷更新,CLC 陳的生活頻道獲得最佳攝影獎。【最佳剪輯獎】放火 Louis台灣Youtube Rewind 2023,但這影片得罪了很多人...【最佳動畫獎】SIKA一根菸,抽出了父親的輪廓 | 《遠火》【最佳攝影獎】CLC 陳的生活頻道與五歲女兒的第一次野營|羅山林道|新竹五峰【最佳MV獎】J-Bao賤葆賤葆 x icyball 冰球樂團 《HERO》官方版 Music Video【好好聽音樂獎】美麗本人你是我的 Bae feat. 李千娜 Official Music Video【生活風格獎】海邊過日子 Living by satoumi我在家找到台灣最大隻的蝦子 ! 夏天鮪魚開始變多,在東港魚市場買一隻大目鮪魚,這應該是另類在台灣養蝦的內幕吧 XD【可以色色獎】中指通2024美國成人展AVN EXPO (上) 中指通帶你登大人!! 歐美女優理想尺寸竟然只有??【生命貢獻獎】練健康 LKK Wellness人生最後一場健力三項比賽|健力媽媽備賽紀錄片—下集|腦幹腦癌|成吉思汗健力三項公開賽|深蹲、硬舉、臥推|練健康【一級玩家獎】Onion Man打遊戲各種爆氣事件!那些易怒的朋友!【訪到心坎獎】我是Mana在日本排下開挖土機的台灣人!實際上居然是當地最大暴走族集團成員。。?【金頭腦獎】超認真少年Imserious地震倒塌?建商這樣綁鋼筋?為什麼混凝土需要鋼筋?買房最容易忽略的細節『鋼筋』怎麼看才能避免地震倒塌【有夠烙賽獎】中指通一下踢爆!! 用我的名字在外面招搖撞騙!! 現場對質後還反過來告恐嚇??【無情工商獎】沒有營養的生活智慧王那天我遇到了完美女孩【親手做的獎】黄小潔Jerry【超越特效!芙莉蓮魔法具象化!】我發明了可以真正施法的魔法杖!全世界第一隻!【說走就走獎】昆蟲擾西吳沁婕Dee the bugbuff擾西再度踏上馬達加斯加!昆蟲爬蟲天堂!寶藏島嶼叢林探險!【哈哈哈哈獎】Stand up, Brian! 博恩站起來!【#破蛋者】臺海戰爭【以食為天獎】肥波開吃啦2023台南米其林,連吃十家必比登推介美食 ! 今年榜單好料滿滿,神極軟嫩當歸鴨腿、七股超肥美蚵酥、米其林認證溫體牛肉湯、巷內甘甜鍋燒意麵 【 肥波外食記 】