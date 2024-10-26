第6屆走鐘獎將於今（26）日在臺灣大學綜合體育館盛大舉行，今年走鐘獎不但規模更大，吸引了眾多來自亞洲各地的創作者共襄盛舉，本屆共頒發29獎項，得獎名單不斷更新，CLC 陳的生活頻道獲得最佳攝影獎。
【最佳剪輯獎】
放火 Louis
台灣Youtube Rewind 2023，但這影片得罪了很多人...
【最佳動畫獎】
SIKA
一根菸，抽出了父親的輪廓 | 《遠火》
【最佳攝影獎】
CLC 陳的生活頻道
與五歲女兒的第一次野營｜羅山林道｜新竹五峰
【最佳MV獎】
J-Bao賤葆
賤葆 x icyball 冰球樂團 《HERO》官方版 Music Video
【好好聽音樂獎】
美麗本人
你是我的 Bae feat. 李千娜 Official Music Video
【生活風格獎】
海邊過日子 Living by satoumi
我在家找到台灣最大隻的蝦子 ! 夏天鮪魚開始變多，在東港魚市場買一隻大目鮪魚，這應該是另類在台灣養蝦的內幕吧 XD
【可以色色獎】
中指通
2024美國成人展AVN EXPO (上) 中指通帶你登大人!! 歐美女優理想尺寸竟然只有??
【生命貢獻獎】
練健康 LKK Wellness
人生最後一場健力三項比賽｜健力媽媽備賽紀錄片—下集｜腦幹腦癌｜成吉思汗健力三項公開賽｜深蹲、硬舉、臥推｜練健康
【一級玩家獎】
Onion Man
打遊戲各種爆氣事件！那些易怒的朋友！
【訪到心坎獎】
我是Mana
在日本排下開挖土機的台灣人！實際上居然是當地最大暴走族集團成員。。？
【金頭腦獎】
超認真少年Imserious
地震倒塌？建商這樣綁鋼筋？為什麼混凝土需要鋼筋？買房最容易忽略的細節『鋼筋』怎麼看才能避免地震倒塌
【有夠烙賽獎】
中指通一下
踢爆!! 用我的名字在外面招搖撞騙!! 現場對質後還反過來告恐嚇??
【無情工商獎】
沒有營養的生活智慧王
那天我遇到了完美女孩
【親手做的獎】
黄小潔Jerry
【超越特效！芙莉蓮魔法具象化！】我發明了可以真正施法的魔法杖！全世界第一隻！
【說走就走獎】
昆蟲擾西吳沁婕Dee the bugbuff
擾西再度踏上馬達加斯加!昆蟲爬蟲天堂!寶藏島嶼叢林探險!
【哈哈哈哈獎】
Stand up, Brian! 博恩站起來！
【#破蛋者】臺海戰爭
【以食為天獎】
肥波開吃啦
2023台南米其林，連吃十家必比登推介美食 ! 今年榜單好料滿滿，神極軟嫩當歸鴨腿、七股超肥美蚵酥、米其林認證溫體牛肉湯、巷內甘甜鍋燒意麵 【 肥波外食記 】
我是廣告 請繼續往下閱讀
放火 Louis
台灣Youtube Rewind 2023，但這影片得罪了很多人...
【最佳動畫獎】
SIKA
一根菸，抽出了父親的輪廓 | 《遠火》
【最佳攝影獎】
CLC 陳的生活頻道
與五歲女兒的第一次野營｜羅山林道｜新竹五峰
【最佳MV獎】
J-Bao賤葆
賤葆 x icyball 冰球樂團 《HERO》官方版 Music Video
【好好聽音樂獎】
美麗本人
你是我的 Bae feat. 李千娜 Official Music Video
【生活風格獎】
海邊過日子 Living by satoumi
我在家找到台灣最大隻的蝦子 ! 夏天鮪魚開始變多，在東港魚市場買一隻大目鮪魚，這應該是另類在台灣養蝦的內幕吧 XD
【可以色色獎】
中指通
2024美國成人展AVN EXPO (上) 中指通帶你登大人!! 歐美女優理想尺寸竟然只有??
【生命貢獻獎】
練健康 LKK Wellness
人生最後一場健力三項比賽｜健力媽媽備賽紀錄片—下集｜腦幹腦癌｜成吉思汗健力三項公開賽｜深蹲、硬舉、臥推｜練健康
【一級玩家獎】
Onion Man
打遊戲各種爆氣事件！那些易怒的朋友！
【訪到心坎獎】
我是Mana
在日本排下開挖土機的台灣人！實際上居然是當地最大暴走族集團成員。。？
【金頭腦獎】
超認真少年Imserious
地震倒塌？建商這樣綁鋼筋？為什麼混凝土需要鋼筋？買房最容易忽略的細節『鋼筋』怎麼看才能避免地震倒塌
【有夠烙賽獎】
中指通一下
踢爆!! 用我的名字在外面招搖撞騙!! 現場對質後還反過來告恐嚇??
【無情工商獎】
沒有營養的生活智慧王
那天我遇到了完美女孩
【親手做的獎】
黄小潔Jerry
【超越特效！芙莉蓮魔法具象化！】我發明了可以真正施法的魔法杖！全世界第一隻！
【說走就走獎】
昆蟲擾西吳沁婕Dee the bugbuff
擾西再度踏上馬達加斯加!昆蟲爬蟲天堂!寶藏島嶼叢林探險!
【哈哈哈哈獎】
Stand up, Brian! 博恩站起來！
【#破蛋者】臺海戰爭
【以食為天獎】
肥波開吃啦
2023台南米其林，連吃十家必比登推介美食 ! 今年榜單好料滿滿，神極軟嫩當歸鴨腿、七股超肥美蚵酥、米其林認證溫體牛肉湯、巷內甘甜鍋燒意麵 【 肥波外食記 】
更多「2024走鐘獎」相關新聞。