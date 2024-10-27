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▲大苑子外送蘋果醋冰茶、百年仙草干茶都「買一送一」迎接萬聖節。（圖／大苑子提供）

▲指定品項自由配「2杯99元」優惠組合升級。（圖／CoCo都可提供）

▲功夫茶萬聖節「芭樂系列買一送一」！雙11「芭樂系列第二杯11元」。（圖／功夫茶提供）

即將迎接10月31日萬聖節快樂！幫大家一次整理大苑子、五桐號、CoCo都可、康青龍共5大手搖飲料「買一送一」！迷客夏在LINE禮物開搶「買一送一」3大優惠，還加碼2% LINE POINTS點數回饋；功夫茶芭樂系列不只萬聖節「買一送一」，還預告雙11「第二杯11元」優惠。即日起至11月5日，Uber Eats外送平台點得到大苑子指定飲品「買一送一」優惠！蘋果醋冰茶、百年仙草干茶都爽喝半價。提醒大家，優惠活動以APP畫面標示參加分店、指定品項為準。五桐號即日起至11月5日迎接「五桐之月」，在Uber Eats推出限定「買一送一」優惠活動，外送開喝蜜后春蘋、粉粿青檸冬瓜、玉堂春茶王都「買一送一」！提醒大家，飲品加料不包含於買一送一優惠中。即日起至11月5日，CoCo都可在外送平台Uber Eats點得到「日焙珍珠奶茶買一送一」優惠！提醒大家，優惠活動以APP畫面標示參加分店、指定品項為準。現在門市還有指定品項自由配「2杯99元」優惠組合大升級，超狂新增百香雙響炮、莓莓派對、沐春風鮮奶綠，加上原有奶茶三兄弟、珍珠奶茶、葡萄柚果粒茶、綠茶養樂多都可以任選，即日起使用都可訂線上訂餐爽喝「2杯99元」優惠，最便宜買到下殺66折優惠、直接現省51元！提醒大家，部分門市、商場門市不參與本活動，請以門市公告為準；優惠不併用，方案飲品不提供加料、換料服務；活動品項依各店販售為主，售完為止。手搖飲料功夫茶選用100%芭樂純原汁，今年再推出清甜芭樂系列飲品，10月31日萬聖節爽喝「芭樂系列買一送一」，當日購買任一芭樂飲品可享同品項「買一送一」優惠；慶祝雙11，功夫茶芭樂系列「第二杯11元」，11月11日購買任一芭樂飲品享「同品項第二杯11元」加購價。提醒大家，單筆限購1組；數量有限，依現場提供為主。即日起至11月30日還有「芭樂檸檬綠＋芭樂輕檸」組合價109元（單筆限購2組）。即日起至11月5日，康青龍在外送平台Uber Eats上，祭出仙凍黑奶茶、粉紅佳人、春釀青梅綠茶、御香烏龍青茶，4款指定飲品爽喝「買一送一」優惠；提醒大家，優惠品項以APP畫面標示參加分店、品項為準。而且Uber One會員消費滿350元還能「現折90元」（活動詳情依UberEats公告為主）。迷客夏 x LINE 禮物旗艦館開搶「買一送一」3大優惠，即日起至11月12日，「好友分享1+1」購買「大正紅茶拿鐵」贈送「水之森玄米抹茶」喜客券1份（限量7000份）；期間購買迷客夏LINE禮物商品，每筆可享加碼「2% LINE POINTS」點數回饋；11月1日至11月6日，期間於LINE指定活動入口天天簽到、集滿6天，即可獲得「輕纖蕎麥茶」贈品券1份（限量3000份）。