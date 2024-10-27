來自汶萊的女歌手陶莉萍，在2000年時因專輯〈好想再聽一遍〉而爆紅，短短三個月內就賣了超過12萬張的傲人成績，還打敗蔡依林、蕭亞軒、孫燕姿，以新人之姿奪得唱片排行冠軍寶座，而主打歌〈好想再聽一遍〉至今也還有不少粉絲在聽，不過陶莉萍後續礙於合約問題、經紀公司倒閉等等狀況，只好就此淡岀歌壇，直到合約結束，如今她在臉書曬出日常，感嘆喊道：「人都會老化。」
昔因一張專輯爆紅 如今罕見曝光近況
陶莉萍今（27）日稍早在臉書上表示自己看見了《NOWnews今日新聞》的懷舊歌手新聞，開心表示：「好啦，知道你們看到新聞又想到我，所以就發最近的狀況跟你們分享。」更曬出自己戴著眼鏡的自拍：「看到我用以前的眼睛框換了老花眼鏡片，很環保喔，人都會老化，我希望我過了20年還是可以繼續打球運動，能做到就很開心了，至於外在就沒辦法管了因為是自然現象，無法改變。」
後續更是督促粉絲要好好照顧健康：「希望大家也一樣，照顧好身體最重要，能走能跑就趕快動起來吧！Have a beautiful n lovely Sunday.」讓粉絲十分高興，紛紛在底下留言：「姐～人都會老化～這句在妳身上看不到欸」、「你那首〈好想再聽一遍〉很好聽」、「妳這麼年輕有老花？」、「期待姐姐妳能來台灣開演唱會」、「還是很美、更多了知性美」、「依然美麗動人！」
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陶莉萍今（27）日稍早在臉書上表示自己看見了《NOWnews今日新聞》的懷舊歌手新聞，開心表示：「好啦，知道你們看到新聞又想到我，所以就發最近的狀況跟你們分享。」更曬出自己戴著眼鏡的自拍：「看到我用以前的眼睛框換了老花眼鏡片，很環保喔，人都會老化，我希望我過了20年還是可以繼續打球運動，能做到就很開心了，至於外在就沒辦法管了因為是自然現象，無法改變。」
後續更是督促粉絲要好好照顧健康：「希望大家也一樣，照顧好身體最重要，能走能跑就趕快動起來吧！Have a beautiful n lovely Sunday.」讓粉絲十分高興，紛紛在底下留言：「姐～人都會老化～這句在妳身上看不到欸」、「你那首〈好想再聽一遍〉很好聽」、「妳這麼年輕有老花？」、「期待姐姐妳能來台灣開演唱會」、「還是很美、更多了知性美」、「依然美麗動人！」