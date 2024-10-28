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▲台中食安處人員清點疑有問題的醫用氧氣瓶。（圖／台中市政府提供，2024.10.28）

台中市一家藥商公司遭前員工爆料，涉嫌將成本不到一成的工業氧氣灌入醫用氧氣鋼瓶內。調查局台中市調查處、台中市食安處上月前往稽查，發現廠商自行列印檢查合格標籤，現場起出29瓶疑有問題醫用氧氣瓶，並責令該公司回收，目前已回收45瓶。醫師指出，工業用氧氣恐存有雜質，若吸入有毒氣體，恐造成其他器官損傷，嚴重者甚至致死。台中市太平區一家營業項目包括醫療氣體、工業氣體、鋼瓶買賣的合法藥商，被前員工檢舉，自10幾年前入職以來，老闆夫婦就要求員工回收公司第一次向合法GMP醫用氣體廠進貨的醫用氧氣鋼瓶，將空瓶和空桶載至老闆經營的另一家非GMP工廠裝填工業氧氣，再以合法GMP廠的偽造標籤、封膜進行封裝，沿用舊的分析報告賣到中部上百家醫療院所、動物醫院，賺取不法暴利。食安處表示，今年8月12日接獲民眾檢舉後，以該公司涉違反《藥事法》第82、83條規定，移送台中地方檢察署偵辦。經配合台中市調查處到現場搜查，發現有氣體分裝工具、封膜及廠商自行列印的檢查合格標籤等物證，以及疑似混用工業氣體填充的醫用氧氣29瓶，已由調查處現場封存並責付保管。食安處針對涉有疑慮的批號，9月12日責令業者辦理下游回收，目前回收45瓶。食安處說明，我國15年前全面將醫療用的氧氣、二氧化碳及氧化亞氮（俗稱笑氣）等3項氣體納入藥品管理，業者須依據《藥事法》第39條規定，申請查驗登記取得藥品許可證才可製造，未經核准擅自製造即涉及製造偽藥，最重可處10年以下有期徒刑。中國醫藥大學附設醫院毒物科主任洪東榮表示，醫療用氧氣無添加物，通常供急救或缺氧的病患使用；工業用氧氣恐存有雜質，例如一氧化碳或其他有毒氣體，病患本就體虛，若不慎吸入一氧化碳，會傷害神經與大腦，若吸入有毒的氣體，則會造成其他器官損傷，嚴重者甚至致死。