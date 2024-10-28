今（28）日10多個社福團體上街抗議，引發外界關注。社團法人台灣失能者家庭暨看護雇主國際協會(簡稱雇主協會)會對「社團法人台灣身心障礙者自立生活聯盟」與「移工聯盟」於113年10月28日之聯合記者會的訴求，深表遺憾，發出聲明支持勞動部的政策。
雇主協會說，自立生活聯盟多為不須外籍看護工的受照顧者，其反對放寬家庭看護工聘僱門檻，拒絕開放全面免採巴氏量表評估，以及扼殺以鐘點看護工多元陪伴計畫來解決照護空窗的訴求，勢必讓重症無人照護、空窗期無法解決的問題，持續影響重症、失能、弱勢的長照家庭。
雇主協會表示，「身為長照體系的僱主與家庭，我們必須強調，該團體決策者在未了解聘僱移工家庭實際需求的狀況下，且沒有我們家庭看護工雇主的參與，不具代表性的受照護者，請勿替我們做出任何的倡議及決定。」
雇主協會指出，巴氏量表的全面免評並非僅為了個別利益，而是為了讓更多因家人罹病而需要聘僱長照服務的家庭能夠及時得到照護喘息的機會。這不僅關乎長照服務的可及性，更直接影響年輕照護者家庭的生活品質，使他們能夠安心工作，無後顧之憂地規劃將來、甚至生育後代。
雇主協會認為，台灣正面臨少子化與缺工的重大挑戰，而開放巴氏量表的多元免評，正是一個有效的解決方案。「讓年輕人能夠專心於工作，帶動經濟資源和人口結構的正向迴圈，是我們所期待的。」
雇主協會進一步指出，重視外勞（外界稱移工）的權益，這是每個社會都應該共同維護的基本人權。然而，請不要用「人權」的名義而忽視了長照家庭的生存權益。任何的政策應當兼顧各方的需求，而非一味地做出限制，使得弱勢僱主在無法聘僱必要人力的情況下，更難維持家庭生計和照護品質。
雇主協會說：「我們強烈譴責該團體在錯誤的理念下，對台灣弱勢僱主造成的傷害。請讓我們的聲音被聽見，讓真正需要被照顧的家庭得到應有的支援與尊重。未來，我們仍期待任何開放市場機制的方式來解決台灣老年化問題，並共同構建一個對所有人都有利的社會。」
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雇主協會表示，「身為長照體系的僱主與家庭，我們必須強調，該團體決策者在未了解聘僱移工家庭實際需求的狀況下，且沒有我們家庭看護工雇主的參與，不具代表性的受照護者，請勿替我們做出任何的倡議及決定。」
雇主協會指出，巴氏量表的全面免評並非僅為了個別利益，而是為了讓更多因家人罹病而需要聘僱長照服務的家庭能夠及時得到照護喘息的機會。這不僅關乎長照服務的可及性，更直接影響年輕照護者家庭的生活品質，使他們能夠安心工作，無後顧之憂地規劃將來、甚至生育後代。
雇主協會認為，台灣正面臨少子化與缺工的重大挑戰，而開放巴氏量表的多元免評，正是一個有效的解決方案。「讓年輕人能夠專心於工作，帶動經濟資源和人口結構的正向迴圈，是我們所期待的。」
雇主協會進一步指出，重視外勞（外界稱移工）的權益，這是每個社會都應該共同維護的基本人權。然而，請不要用「人權」的名義而忽視了長照家庭的生存權益。任何的政策應當兼顧各方的需求，而非一味地做出限制，使得弱勢僱主在無法聘僱必要人力的情況下，更難維持家庭生計和照護品質。
雇主協會說：「我們強烈譴責該團體在錯誤的理念下，對台灣弱勢僱主造成的傷害。請讓我們的聲音被聽見，讓真正需要被照顧的家庭得到應有的支援與尊重。未來，我們仍期待任何開放市場機制的方式來解決台灣老年化問題，並共同構建一個對所有人都有利的社會。」