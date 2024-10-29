MLB美國職棒世界大賽G3，洛杉磯道奇今（29）日前進客場踢館紐約洋基，道奇此戰靠著Freddie Freeman再度開轟，個人連3戰炸裂，以及先發投手Walker Buehler繳出5局無失分好投，終場道奇就以4：2再度擊敗洋基，在世界大賽上取得3：0的絕對領先。而根據歷史數據顯示，過去共有24支球隊在世界大賽取得3比0的優勢，最終24次該隊都順利奪下冠軍，因此日籍球星大谷翔平如今轉戰道奇首年，非常有機會就隨隊捧起冠軍金盃。
世界大賽取得3：0領先 過去沒有球隊丟掉冠軍過
攤開大聯盟世界大賽的歷史紀錄來看，史上共有24支球隊在世界大賽前3戰比賽下來，取得3比0的絕對優勢，其中共有21支隊伍順利完成橫掃，另外3隊則是在G5奪下冠軍。因此目前還沒有任何球隊，能夠在世界大賽上陷入0：3的絕對落後情況之下，硬是連贏4場奪冠，洋基如今距離隊史的第28座冠軍，可說是已逐漸走遠。
7戰4勝制取得3：0領先 封王機率則高達98％
大聯盟數據專家Sarah Langs稍早則是發文指出，在MLB季後賽7戰4勝制系列賽的比賽當中，前3場比賽下來取得3：0的球隊共有40隊，其中有39隊最終都成功奪冠，封王機率高達98％，當中也包含31場以4：0橫掃之姿贏下系列賽。
而大聯盟唯一一次在7戰4勝制系列賽上，取得3：0絕對優勢卻沒能夠贏下系列賽的球隊，想必許多球迷仍印象深刻，那就是2004年的洋基隊。該年紐約洋基在美聯冠軍戰上碰頭波士頓紅襪，系列賽前3戰皆輸球的紅襪，最終上演不可思議的超級逆轉秀，在0：3的絕境下連贏4場逆轉洋基，闖進該年世界大賽，最終並順利勇奪總冠軍。
我是廣告 請繼續往下閱讀
攤開大聯盟世界大賽的歷史紀錄來看，史上共有24支球隊在世界大賽前3戰比賽下來，取得3比0的絕對優勢，其中共有21支隊伍順利完成橫掃，另外3隊則是在G5奪下冠軍。因此目前還沒有任何球隊，能夠在世界大賽上陷入0：3的絕對落後情況之下，硬是連贏4場奪冠，洋基如今距離隊史的第28座冠軍，可說是已逐漸走遠。
7戰4勝制取得3：0領先 封王機率則高達98％
大聯盟數據專家Sarah Langs稍早則是發文指出，在MLB季後賽7戰4勝制系列賽的比賽當中，前3場比賽下來取得3：0的球隊共有40隊，其中有39隊最終都成功奪冠，封王機率高達98％，當中也包含31場以4：0橫掃之姿贏下系列賽。
而大聯盟唯一一次在7戰4勝制系列賽上，取得3：0絕對優勢卻沒能夠贏下系列賽的球隊，想必許多球迷仍印象深刻，那就是2004年的洋基隊。該年紐約洋基在美聯冠軍戰上碰頭波士頓紅襪，系列賽前3戰皆輸球的紅襪，最終上演不可思議的超級逆轉秀，在0：3的絕境下連贏4場逆轉洋基，闖進該年世界大賽，最終並順利勇奪總冠軍。