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銀行業也要防漂綠！金管會今（29）日發布「綠色及轉型金融行動方案」，以5大核心策略、6大推動面向，合計30項具體措施推動，包括資金支持企業淨零轉型、蒐集建置企業碳排資料及強化氣候韌性，而且為確保精準投入支持永續，也將強化綠色授信檢核機制，要求銀行納入內稽內控，最快2028年更將納入金融檢查重點範圍。金管會自2017年推動「綠色金融行動方案1.0」，並於2020年8月及2022年9月接續推動「綠色金融行動方案2.0」及「綠色金融行動方案3.0」。方案1.0主要著重以資金支持綠能產業的發展；方案2.0則是涵蓋環境、社會及治理（ESG）面向，鼓勵金融機構投融資綠色及永續領域的產業或專案，並發展相關金融商品，而方案3.0進一步整合金融資源，推動我國2050淨零排放目標。金管會表示，近年來國際永續相關組織及倡議將焦點放在「轉型金融」，歐盟、日本、新加坡等國家並已推出「轉型金融」政策框架、方法或相關的指引及方案。為積極推動「綠色金融」成為我國淨零轉型的助力，並響應國際轉型金融趨勢，金管會參酌國際推動作法，蒐集各相關部會、金融機構、周邊單位、非營利組織及學界先進所提建議，推出「綠色及轉型金融行動方案」，希望能導引民間資金支持永續相關基礎建設、低碳技術的研發、強化ESG及新興風險的因應機制等，並提升永續意識及能力建構、發揮金融影響力及提升國際能見度。金管會說，這次綠色及轉型金融行動方案，以5大核心策略、6大推動面向，合計30項具體措施推動，在資金面，持續推動「永續經濟活動認定指引」；將企業自主減量計畫、自願減量及抵換專案納入投融資評估，優先考量；導引資金支持國家基礎建設、社會支援計畫或再生能源產業；強化綠色授信檢核機制；投融資綠色、永續、關鍵戰略產業及經濟活動；發展綠色、永續領域金融商品及提升金融業對客戶議合的影響力等，計有10項具體措施。不過，目前綠色授信主要由銀行自行訂定認定程序規範，尚無強制檢核或認證機制，金管會規劃2025年6月底前將由聯徵中心明定綠色授信、永續績效連結貸款、社會責任授信等資金用途及檢視方式認定原則，並提出問答集、辦理教育訓練，2025年12月底前銀行必須納入內稽內控，2028年起檢查局將列金檢重點。根據金管會統計，截至今年9月底止，銀行業辦理綠色授信餘額為新台幣1兆5917億元、永續績效連結貸款為1兆3582億元。至於資料面部分，除將蒐集建置企業碳排平均數據資料，還有提高金融業報送企業碳排資料問卷數量及品質，調和碳排放相關申報規範及標準，並研議整合各部會及各級政府裁罰資訊、標章資訊，還有精進金融業氣候實體風險資訊整合平台及蒐集金融業評估自然財務資訊所需資料等，計有9項具體措施。在揭露面部分，包括鼓勵金融業揭露減碳目標與策略；簡化永續報告書編製作業及優化財務碳排資訊；及參考自然相關財務揭露（TNFD）架構揭露相關資訊等，計有3項具體措施。在培力面則提高「永續金融證照」的效度與普及率；規劃金融業系統性培訓，依業務特性設計不同ESG 主題課程；及建置與培育永續發展相關領域之種子教師等，計有3項具體措施。在生態面則精進永續金融網站及永續金融評鑑，並持續推動永續金融先行者聯盟及金融業淨零推動工作平台等，計有4項具體措施。在提升國際影響力，強化永續治理機制，並與其他國際重要組織合作，共同推動相關專案，計有1項具體措施。