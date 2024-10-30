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▲台灣虎航今ITF線上旅展10:00開搶「全航線799元起」單程未稅便宜機票。（圖／翻攝台灣虎航官網）

▲AirAsia首次參加今年「ITF台北國際旅展」，線上旅展開搶「單程票價最低0元起」2025夏季早鳥價。（圖／AirAsia提供）

迎接2024全台規模最大「ITF台北國際旅展」11月1日起台北南港展覽館一館登場前，先搶台灣虎航今（30）日10:00「ITF線上旅展」，祭出「全航線799元起」單程未稅便宜機票促銷優惠，最便宜日本、韓國來回機票可望5千元有找，也有機會買到富國島來回機票9千元。AirAsia今年首次參加則開搶「單程票價最低0元起」2025夏季早鳥價。台灣虎航迎接「ITF台北國際旅展」搶先推出線上旅展，今10:00開搶「全航線799元起」單程未稅便宜機票，促銷期間為2024年10月30日上午10:00起至2024年11月4日晚間23:59止，可訂購的旅行期間為2024年10月30日至2025年3月29日。最便宜日本、韓國來回機票可望5千元有找，熱門的富國島來回機票也有機會買到9千元甜甜價。並針對樂虎卡卡友，旅展期間透過指定網址購票，可享9折優惠外，加碼再賺8%回饋金。到ITF台北國際旅展台灣虎航J702攤位，現場加入官方粉絲專頁或追蹤台灣虎航官方IG帳號，掃描指定QR code參加猜猜看互動遊戲，答對問題就有機會抽中「不限航點免費來回機票」、「最高3,000元折抵金」、「最高3,000日幣多慶屋或三井outlet」商品抵用券、日本王子大飯店住宿券、知名滑雪場纜車一日券、LINE Pay優惠券999元、台虎專屬購票折扣碼等超過6000份好禮。加碼推薦，到現場攤位出示旅展期間於台灣虎航官網成交的行程確認單，再拿成交禮「台灣虎航雙開資料夾」；另有指定航線的加碼好禮供民眾領取（每日數量有限，送完為止）。提醒大家，旅展現場虎航無售票服務喔。今年首次參加「ITF台北國際旅展」的AirAsia也同步推出ITF線上旅展，開搶「單程票價最低0元起」2025夏季早鳥價！11月2日中午12點至11月10日23:59止「線上旅展 年末大促銷」，有機會入手「台北－吉隆坡」、「台北－沙巴(亞庇)」、「高雄－曼谷(廊曼)」最低機票0元起單程未稅。其他台北出發至曼谷(廊曼)、清邁、馬尼拉也有888元起單程未稅；高雄出發至吉隆坡、馬尼拉350元起單程未稅，可訂購的旅行期間為2025年4月21日起至2026年3月28日止。到ITF台北國際旅展AirAsia攤位J003，現場開搶「全航線冬季航班8折」，適用於即日起至2025年3月29日之行程；下單還可享「託運行李8折」，並獲得AirAsia品牌禮物及由泰國觀光局、沖繩台北事務所、沙巴觀光局及馬來西亞觀光局所提供的週邊商品（數量有限送完為止）。加碼抽獎大倉久和大飯店行政客房住宿券、AirAsia直飛航線機票。攤位並設置「人人有禮拉霸機」，當場下載AirAsia MOVE APP免費體驗試手氣，最大獎有機會可以獲得「AirAsia直飛航點機票」。