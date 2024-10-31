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▲康芮颱風來了！全聯各地區門市會依風雨狀況評估營業時間。（圖／記者鍾怡婷攝）

康芮颱風來勢洶洶！今（31）日全台22縣市宣佈停班停課，蝦皮店到店門市暫停營業一天，包裹將延長取貨至恢復營業當日，全聯小時達也持續暫停外送服務。《NOWnews今日新聞》不斷更新全聯、好市多、家樂福等全台各通路營業狀況，搶購防颱物資一文確認颱風天是否有開。今（31）日全台22縣市停班停課，蝦皮店到店「一般門市」與「合作門市」當日皆暫停營業。「智取門市」停班停課當日正常營業，但會依照實際狀況評估人員安全，調整營業時間或暫停營業。若門市暫停營業日為「包裹取件期限最後一日」，將提供延長取件期限一天（至恢復營業日當日），實際取貨期限請依簡訊通知為主。● 一般門市與合作門市：停班停課當日暫停營業。● 智取門市：停班停課當日正常營業，門市將依實際狀況評估人員安全與設備狀況彈性調整營業時間或暫停營業。● 店到家宅配：若當地政府公告停止上班/上課，則該地區之配送員暫停配送。●物流取貨：選擇黑貓、宅配通、嘉里快遞、新竹物流：因政府公布颱風假，相關取件及配送可能會有延誤3-5天情況。●客服中心：因應颱風來襲，蝦皮客服中心將暫停服務。若在此期間遇到問題，可先透過幫助中心或智能小幫手-蝦事通查詢，或寫信給客服。全聯各地區門市會依風雨狀況評估營業時間，並以同仁安全為第一優先；全聯小時達10/31配合各地停班公告暫停外送服務。好市多全台賣場照常營運，商品備貨狀況皆正常，歡迎會員至賣場選購各式商品，同時提醒會員做好防颱準備，注意行車安全。家樂福颱風天持續為顧客提供購物服務，量販／超市維持營業，部分量販店管理美食街／商店街同維持營業；外送「家速配」暫停服務一天。今（31）日大潤發全台皆正常營業，但仍以同仁安全為優先考量，門市將機動調整營業時間，如民眾有購物需求，可先查詢大潤發各分店臉書粉絲專頁。今（31）日全台門市正常營業。全台門市今（31）日正常營業