▲「日月潭花火音樂嘉年華」第二場煙火原訂於11月2日,現延期到11月16日。(圖/取自日月潭國家風景區管理處官網)

▲劉德華將從本周四起在台北連開4場演唱會,面臨康芮颱風來襲,10月31日場次將如期舉行。(圖/台灣映藝提供)

▲因應康芮颱風來襲,國立故宮博物院於10月31日南北院區博物館及園區皆不對外開放。(圖/台北市觀傳局提供)

強烈颱風康芮襲台,預估可能今(31)日和明日11月1日影響台灣最劇,連帶全台各大活動可能延期,景點也將休園。《NOWnews》整理全台各大活動取消或延後,或是景點關閉等相關資訊,一文掌握。▪️2024日月潭Come!BikeDay花火音樂嘉年華系列活動之「台灣大哥大日月潭花火音樂會」:由11月2日延至11月16日辦理▪️桃園萬聖城:今起至11月1日之活動停辦。▪️奧萬大30周年慶開幕活動及音樂會:延期至11月16日辦理。▪️台東慢食節:11月2日市集活動、辦桌席次取消;11月3日市集活動、辦桌席次如期舉辦,並延長活動時間。▪️2024可愛降臨:My Melody & Kuromi 台南探險之旅:台南市觀光旅遊局表示,於安平遊憩碼頭舉辦的「2024可愛降臨:My Melody & Kuromi 台南探險之旅」,即日起至11月1日展區全面暫停展出,預計11月2日恢復。▪️鐵花燈之祭:10月31日至11月1日各燈區停止展出,11月2日視復原進度恢復亮燈。▪️西拉雅5Cool首部曲-曾文水庫峽谷音樂會延期(擇日辦理)。▪️五月天「2024 Just Love It ! 一路向東|演唱會」(11月1日至11月3日):高雄站、玉里站、花蓮站均延期,相信音樂將另行公告演出事宜。▪️劉德華「今天...is the day劉德華巡迴演唱會」(10月31日至11月3日):公布10月31日場次將如期舉行。▪️2024 ITF台北國際旅展(11月1日至11月4日):尚未公布。如台北市政府發布停班停課消息,將配合公告停止當天展覽及會議。▪️2024台北白晝之夜(11月2日至11月3日):將於10月31日前公告因應措施。▪️龜山島:即日起至11月1日採預警性封島。基隆嶼、基隆潮境公園已封閉。▪️知本國家森林遊樂區、嘉明湖國家步道、轄內各自然步道(麻荖漏步道、都蘭山步道、安通越嶺步道東段、紅石步道、綠島觀海步道、綠島阿眉山步道、鯉魚山步道、大武觀海步道、浸水營國家步道東段)及林道(利嘉林道、知本林道、延平林道、錦屏林道、霧鹿林道、紅石林道):預警性封閉▪️福山植物園:即日至11月1日實施預警性休園▪️冬山河親水公園、生態綠舟、及梅花湖電動小船:今日中午12時後停航。▪️新北市包含碧潭水上腳踏車、烏來雲仙樂園、野柳海洋世界、深澳鐵道自行車RailBike以及新北市所轄旅客服務中心(淡水、板橋、瑞芳)、各風景區遊客中心(含九份、十分、烏來)及猴硐煤礦博物園區,與十分瀑布公園、三貂嶺生態友善隧道,10月31日暫停服務及開放。▪️宜蘭縣太平山國家森林遊樂區:預警性休園。▪️奧萬大、合歡山森林遊樂區:10月31日至11月1日休園▪️阿里山國家森林遊樂區:預警性休園▪️雙流、墾丁國家森林遊樂區、浸水營、里龍山、石門山、高士佛等恆春半島自然步道:昨日中午12時起休園▪️林後四林平地森林園區及其餘步道:預防性休園▪️藤枝國家森林遊樂區、北大武山國家步道及檜谷山屋、月光山步道、筏灣泰武步道:持續暫停開放▪️角板山行館園區、小烏來天空步道、天空繩橋以及拉拉山巴陵古道生態園區、巴陵1號與2號隧道等:預警性休園至颱風警報解除。▪️國家風景區轄內經管景點預警性封閉情形:(計有5管理處,共37處景點)1.東北角:龜山島封島、龍洞灣海洋公園、龍洞四季灣園區、福容貝悅飯店海水浴場。2.東管處:綠島:石朗及柴口浮潛區、大白沙潛水區、朝日溫泉。臺東:小野柳礁岩區、三仙台遊憩區濱海步道、加路蘭遊憩區。花蓮:石梯坪遊憩區濱海步道、磯崎遊憩區。3.澎管處:小門鯨魚洞、北寮地質公園摩西分海、池西柱狀玄武岩、內垵沙灘、吉貝嶼西崁山及沙尾、吉貝、員貝、赤崁、岐頭、後寮及七美遊艇浮動碼頭、望安網垵口、鴛鴦窟、天台山風景區及七美月鯉灣、雙心石滬、大獅風景區等濱海步道。4.縱管處:鯉魚潭潭東自行車道、四格山步道、利吉惡地步道、鹿野高臺及泰平山起飛場。5.北觀處:和平島因風浪上岸關閉下列區域(藍海水池、親親水池、幼幼水道及留夏沙灘)、圓潭溪景觀橋。▪️國立故宮博物院:10月31日故宮南北院區博物館及園區皆不對外開放。