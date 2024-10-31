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▲康芮颱風致北北基桃全台22縣市10月31日停班停課。兩大外送平台Uber Eats、foodpanda熊貓都「暫停服務」。（圖／記者蕭涵云攝）

強颱康芮颱風（KONG-REY）來襲！北北基桃等全台22縣市明（31）日停班停課。颱風假影響兩大外送平台Uber Eats、foodpanda熊貓都「暫停服務」。Uber Eats平台會配合行政院人事行政總處以及各地政府因颱風依法停班停課的宣布，配合暫停該地區的營運和暫停外送。平台提醒外送合作夥伴於停班停課期間保持離線，待收到平台恢復營運通知後再上線。颱風期間正常上班上課之縣市區域，如因氣候不佳、道路狀況多的情況恐有外送延遲情形，也敬請消費者見諒。因颱風影響，政府宣布停班停課，foodpanda為保障外送夥伴上線安全，亦會配合政府指示於該時段內暫停外送服務。平台將自10月31日00:00停止外送服務，並提前30分鐘（10月30日23:30）關閉平台，後續將隨時根據政府停班停課公告更新。外帶自取服務不受影響，提醒消費者可提前訂購備貨，後續將依照政府相關指令恢復外送。foodpanda也提醒所有外送夥伴以行車安全為首要考量，多加留意天候及路況。此外foodpanda在颱風期間各合作通路皆設有防颱快速選購專區，協助消費者應對颱風影響，讓消費者可以輕鬆把握最後的防颱準備時間。