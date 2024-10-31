10月31日萬聖節想喝「星巴克買一送一」、太妃核果風味那堤回歸前搶先喝「第二杯半價」，遇上康芮颱風全台22縣市停班停課，好想知道「颱風天星巴克有開嗎？」官方回應《NOWnews今日新聞》，提供星巴克企網「一鍵查詢」各店營業時間，但由於各單店將根據各地天候及人力情況機動調整，建議民眾出門前再致電餐廳確認以免向隅。
康芮颱風假今10月31日全台22縣市停班停課，大家在家躲風雨最想喝星巴克買一送一優惠，又怕衝出門撲空搞得自己一身狼狽。不少民眾都關心「星巴克颱風天有開嗎」？官方回應《NOWnews今日新聞》：「星巴克重視每位顧客與夥伴的安全問題，考量颱風風雨會因時間及區域而有不同影響，各單店將根據各地天候及人力情況機動調整營業時間」。
幫大家準備星巴克企網「一鍵查詢」各店營業時間，但由於各單店將根據各地天候及人力情況機動調整，建議民眾注意自身安全、趁風雨變小再前往，且出門前別忘了先致電該門市餐廳確認情況，以免向隅。
今年萬聖節星巴克全台門市大杯飲料「第二杯半價」優惠，秋冬「太妃核果風味那堤」回歸前，星禮程會員加入星巴克LINE官方帳號好友，使用行動預點輸入專屬優惠活動代碼，就能搶先喝未上市的「太妃核果風味那堤第二杯半價」。
另外，手搖飲料可不可熟成紅茶也發出颱風公告：「10/31(四) 部分門市店休一日」。預告全台門市安全才開店，建議大家出發前往門市，先打電話確認各店營業情況，以免向隅。
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幫大家準備星巴克企網「一鍵查詢」各店營業時間，但由於各單店將根據各地天候及人力情況機動調整，建議民眾注意自身安全、趁風雨變小再前往，且出門前別忘了先致電該門市餐廳確認情況，以免向隅。
今年萬聖節星巴克全台門市大杯飲料「第二杯半價」優惠，秋冬「太妃核果風味那堤」回歸前，星禮程會員加入星巴克LINE官方帳號好友，使用行動預點輸入專屬優惠活動代碼，就能搶先喝未上市的「太妃核果風味那堤第二杯半價」。
另外，手搖飲料可不可熟成紅茶也發出颱風公告：「10/31(四) 部分門市店休一日」。預告全台門市安全才開店，建議大家出發前往門市，先打電話確認各店營業情況，以免向隅。
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