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▲星巴克foodomo外送「買一送一」！萬聖節全台門市「第二杯半價」。（圖／翻攝自星巴克官網）

▲10月31日萬聖節搶先喝未上市的「太妃核果風味那堤第二杯半價」專屬優惠。（圖／翻攝自星巴克LINE）

▲搶先預告星巴克全新「蝴蝶餅可可燕麥那堤」11月2日驚喜上市。（圖／翻攝自星巴克FB）

▲cama café新品「極厚乳三層拿鐵」嚐鮮價85元（原價95元）開喝。（圖／cama café提供）

康芮颱風近逼台灣，中央氣象署已發布海上陸上颱風警報，10月31日萬聖節全台停班停課機率最高。先分享咖啡優惠幫大家壓壓驚，趁風雨不大繼續喝foodomo外送星巴克買一送一有星冰樂！萬聖節全台門市大杯飲料「第二杯半價」，今年秋冬不只有「太妃核果風味那堤」回歸，驚喜再曝光「蝴蝶餅可可燕麥那堤」全新口味11月2日開賣一次整理。趁康芮颱風還未登陸，提早慶祝萬聖節快樂！免出門先喝特大杯「那堤」兩杯優惠價150元（原價300元）、特大杯「冷萃咖啡」兩杯優惠價160元（原價320元）、特大杯「摩卡可可碎片星冰樂」兩杯優惠價185元（原價370元），相當於星巴克Trick or Treat 萬聖節「第二杯半價」優惠來了！提醒大家，單筆交易最高限購四杯(二杯支付原價；二杯支付半價)並限當場一次領取；優惠品項依各門市現貨為準，不包含罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。每年秋冬必喝「太妃核果風味那堤」回歸，搶在今年11月2日正式開賣前2天，分享萬聖節先喝到「太妃核果風味那堤第二杯半價」優惠買法！10月31日至11月1日，星禮程會員使用「行動預點」，搶先喝大杯(含)以上「太妃核果風味那堤(冰/熱/特選)」；提醒大家，加購客製化配料不享折扣優惠；每筆訂單僅限一組優惠，活動期間不限購買次數。鐵粉搶先喝優惠了！這個冬天太幸福，星巴克全新曝光「蝴蝶餅可可燕麥那堤」飲料，預告每一口都能感受到巧克力的濃厚和燕麥的香甜，特別選在冬季的節慶氛圍，讓大家開到鹹甜融合的神奇口味，預計11月2日驚喜上市。cama café秋冬也全新推出濃厚系新品「極厚乳三層拿鐵」，將招牌經典拿鐵升級，打造奶泡更綿、奶味更濃、咖啡更醇的三層新口感，搭配獨家全新乳品「極厚乳」，乳脂含量較高而有更加綿密蓬鬆的奶泡，可以喝到濃郁奶油起司風味。全台門市已正式開賣，即日起至11月3日祭出「現折10元」優惠。