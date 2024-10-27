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▲星巴克新品大杯「黑可可奶霜星冰樂」特價99元不用抽。（圖／翻攝自星巴克官網）

▲cama café新品極厚乳三層拿鐵「現折10元」，嚐鮮價85元開喝。（圖／cama café提供）

星巴克2024秋日美好境界數位體驗，今（27）日「買一送一」喝星冰樂最後一天兌換日，之前有挑戰成功獲得「全品項 好友分享」優惠券的朋友，記得今天最後9小時喝一波。cama café秋冬升級經典拿鐵，新推出濃厚系新品「極厚乳三層拿鐵」，主打奶泡更綿、奶味更濃、咖啡更醇三層新口感，明（28）日全台門市正式開賣還可「現折10元」嚐鮮。2024最新「星巴克買一送一」秋日美好境界數位體驗兌換日今最後一天！快檢查自己「專屬回饋」區裡看看抽中的優惠券，記得於，不然就要過期囉。沒來得及抽到「全品項 好友分享」的朋友也沒關係，巧克力控和星巴克粉絲注意，現在喝星巴克最新季節限定「黑可可奶霜星冰樂」單杯特價99元，免抽獎就有優惠！即日起喝到11月28日。提醒大家，無法兌換紅利及金星免費中杯以及飲料升級相關活動，添加配料需全額支付加價購買；優惠品項依各門市現貨為準，不包含罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。cama café秋冬升級經典拿鐵，新推出濃厚系新品「極厚乳三層拿鐵」，主打奶泡更綿、奶味更濃、咖啡更醇三層新口感，尤其獨家採用全新乳品「極厚乳」，不僅喝得到濃郁奶油起司風味，乳脂含量較市售常見的牛乳高而有更加綿密蓬鬆的奶泡。明10月28日全台門市正式開賣，10月28日至11月3日上市就祭出「現折10元」優惠，嚐鮮價85元（原價95元）犒賞大家。