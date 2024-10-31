強颱康芮颱風（國際命名：KONG-REY）來襲，加速靠近花東附近一帶，暴風圈目前已接觸半個台灣陸地，全島列入警戒範圍。氣象署表示，預計中午前至下午就會登陸。適逢10月31日萬聖節，今天停班停課颱風假「電影院有開嗎？」全台威秀影城、新光影城、美麗華影城、哈拉影城皆停業一天，秀泰、國賓、喜樂時代、誠品電影院等8大影城營業時間、售票異動一次整理。
📌威秀影城：10/31(四)全台威秀影城暫停營業
「威秀影城10/31(四)營業與售票公告」10/31(四)全台因康芮颱風影響巳達停班停課標準，故全台威秀影城10/31暫停營業。當日場次線上退票者皆免收手續費，現場購票、網路訂票已取票者、已取餐者、已領取贈品者，可持票根於七日內至原購票影城辦理退換票事宜。造成您的不便請見諒。相關問題敬請致電影城洽詢（全台服務專線）。
📌新光影城：10/31(四)暫停營業一天！
新光影城發出「颱風來襲 營業公告」，因受康芮颱風影響，「台北獅子林新光影城」、「台北天母新光影城」、「桃園青埔新光影城」、「台中中港新光影城」、「台南西門新光影城」10/31(四)暫停營業一天。如您已預定今日電影場次，請注意下列規範，以確保您的權益：
◾️現場購票、網路訂票，可於七日內至影城現場辦理退換票手續，如需退票，需依照影城退票規範，連同相關贈品一併退還。
◾️網路訂票若在場次開演前40分鐘於官網進行線上取消，將會有手續費產生，敬請保留原有訂票序號，並於七日內至影城現場辦理手續費退款事宜。
📌美麗華影城：10月31日暫停營業一天
因應康芮颱風來襲，為確保顧客及員工安全，美麗華影城將於10月31日(四)暫停營業。因應颱風影響配合政府相關政策訂票退換注意事項，購買10月31日(四)場次之顧客：
◾️官網/APP訂購票之顧客無須操作，影城將自動為您退還所有款項。
◾️於現場購買之顧客，請於113年11月13日前持原票根、原發票臨櫃辦理退費程序。
◾️113年10月31日之美麗華百樂卡生日兌換票，請於113年11月17日前來美麗華影城兌換。
◾️113年10月31日到期之免費電影優待券及免費電影兌換券，延期至113年11月30日使用。
📌哈拉影城：10/31(四)暫停營業一天
哈拉影城「颱風天營業動態｜最新營業公告」，因颱風即將來襲，為確保觀眾與員工的安全，哈拉影城10/31(四)暫停營業。颱風期間請做好防颱準備，減少或避免外出，請多加注意安全。任何關於營業消息，敬請關注影城官網與臉書。如已現場購買113年10月31日場次之顧客若不便前來，可於七日內持原票根、原發票至影城臨櫃辦理退費程序。
📌秀泰影城：目前尚未公告
秀泰影城目前尚未公告營業時間調整。民眾有相關問題可電話聯繫各影城詢問（全台影城電話）。
📌國賓影城：預防性關閉10/31場次網路訂票服務
國賓影城颱風快報，因應康芮颱風可能的影響，預防性關閉10/31場次網路訂票服務。各據點營業時間將視風雨及商場營業情況持續更新，請密切注意粉絲團公告。
📌喜樂時代影城：永和店正常營業
喜樂時代影城「永和店」正常營業，後續會依照天氣因素決定晚間是否也繼續營業，再請親愛的顧客們持續關注各粉絲團更新資訊，謝謝。
📌誠品電影院：10/31(四)10:00於粉絲團公告
誠品電影院「康芮颱風｜營業公告」持續更新，10/31營業狀況將視風雨評估調整，預計早上十點於誠品電影院粉絲團公告。如您已購買10/31(四) 放映之一般院線電影場次，若影城照常營業，則影片將照常放映。不便前來之觀眾仍可辦理全額退票，可於14日內憑票至誠品電影院售票櫃檯辦理退換票。訂票手續費需帶發票辦理退款。
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「威秀影城10/31(四)營業與售票公告」10/31(四)全台因康芮颱風影響巳達停班停課標準，故全台威秀影城10/31暫停營業。當日場次線上退票者皆免收手續費，現場購票、網路訂票已取票者、已取餐者、已領取贈品者，可持票根於七日內至原購票影城辦理退換票事宜。造成您的不便請見諒。相關問題敬請致電影城洽詢（全台服務專線）。
📌新光影城：10/31(四)暫停營業一天！
新光影城發出「颱風來襲 營業公告」，因受康芮颱風影響，「台北獅子林新光影城」、「台北天母新光影城」、「桃園青埔新光影城」、「台中中港新光影城」、「台南西門新光影城」10/31(四)暫停營業一天。如您已預定今日電影場次，請注意下列規範，以確保您的權益：
◾️現場購票、網路訂票，可於七日內至影城現場辦理退換票手續，如需退票，需依照影城退票規範，連同相關贈品一併退還。
◾️網路訂票若在場次開演前40分鐘於官網進行線上取消，將會有手續費產生，敬請保留原有訂票序號，並於七日內至影城現場辦理手續費退款事宜。
📌美麗華影城：10月31日暫停營業一天
因應康芮颱風來襲，為確保顧客及員工安全，美麗華影城將於10月31日(四)暫停營業。因應颱風影響配合政府相關政策訂票退換注意事項，購買10月31日(四)場次之顧客：
◾️官網/APP訂購票之顧客無須操作，影城將自動為您退還所有款項。
◾️於現場購買之顧客，請於113年11月13日前持原票根、原發票臨櫃辦理退費程序。
◾️113年10月31日之美麗華百樂卡生日兌換票，請於113年11月17日前來美麗華影城兌換。
◾️113年10月31日到期之免費電影優待券及免費電影兌換券，延期至113年11月30日使用。
📌哈拉影城：10/31(四)暫停營業一天
哈拉影城「颱風天營業動態｜最新營業公告」，因颱風即將來襲，為確保觀眾與員工的安全，哈拉影城10/31(四)暫停營業。颱風期間請做好防颱準備，減少或避免外出，請多加注意安全。任何關於營業消息，敬請關注影城官網與臉書。如已現場購買113年10月31日場次之顧客若不便前來，可於七日內持原票根、原發票至影城臨櫃辦理退費程序。
📌秀泰影城：目前尚未公告
秀泰影城目前尚未公告營業時間調整。民眾有相關問題可電話聯繫各影城詢問（全台影城電話）。
📌國賓影城：預防性關閉10/31場次網路訂票服務
國賓影城颱風快報，因應康芮颱風可能的影響，預防性關閉10/31場次網路訂票服務。各據點營業時間將視風雨及商場營業情況持續更新，請密切注意粉絲團公告。
📌喜樂時代影城：永和店正常營業
喜樂時代影城「永和店」正常營業，後續會依照天氣因素決定晚間是否也繼續營業，再請親愛的顧客們持續關注各粉絲團更新資訊，謝謝。
📌誠品電影院：10/31(四)10:00於粉絲團公告
誠品電影院「康芮颱風｜營業公告」持續更新，10/31營業狀況將視風雨評估調整，預計早上十點於誠品電影院粉絲團公告。如您已購買10/31(四) 放映之一般院線電影場次，若影城照常營業，則影片將照常放映。不便前來之觀眾仍可辦理全額退票，可於14日內憑票至誠品電影院售票櫃檯辦理退換票。訂票手續費需帶發票辦理退款。
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