今年第21號颱風康芮（國際命名：KONG-REY）預計今（31）中午過後從花蓮以南、台東附近登陸，整個台灣都列為警戒區，全台22縣市全面停班停課。颱風天有垃圾車嗎？《NOWnews今日新聞》整理全台垃圾車、資源回收清運時間調整情形。
根據各縣市環保局資料顯示，多數縣市固定在周三、周日以及公告的春節連續假期停收垃圾，國定假日皆有清運垃圾。颱風等天然災害發生時，會再另行公告垃圾車清運情形、是否停收。此外，各縣市多有垃圾車App可下載，也可掌握最新垃圾車清運路線、動態與異動。如有異動依各縣市政府公告為主。
🟡10/31 康芮颱風各縣市垃圾車清運情形
【北部】
📍基隆市 停止收運
清運資訊查詢：基隆清運便民查詢網
📍台北市 停止收運。另外31處限時收受點也停止開放。
清運資訊查詢：台北市環保局網站、台北市環保局臉書
📍新北市 停止收運
清運資訊查詢：新北樂圾車網站
📍桃園市 停止收運
清運資訊查詢：桃園環保局 護守桃花源臉書，或下載桃園垃圾車App
📍新竹縣 竹北市停止收運
竹東鎮停止收運
清運資訊：新竹縣環保局網站
📍新竹市 停止收運
清運資訊：新竹市清運車便民查詢網
【中部】
📍苗栗縣 竹南鎮正常清運，夜間垃圾清運視風雨而定，中午再行公布
西湖鄉停止收運
三義鄉停止收運
公館鄉停止收運
苑裡鎮停止收運
後龍鎮停止收運
頭份市僑善國小旁、上地標公園、永貞宮及文林路停車場等四處定點早上6點至8點「正常收運」
清運資訊：苗栗縣政府環境保護局全球資訊網
📍苗栗市 停止收運
清運資訊：苗栗市公所清潔隊
📍台中市 停止收運
清運資訊：台中市環保局網站，或下載「台中垃圾清運大車隊」App
📍彰化市 停止收運
清運資訊：彰化市清潔隊臉書
📍彰化縣 虎尾鎮10月31日停止收運，11月1日夜間定點停止收運
溪湖鎮10月31日停止收運
員林市10月31日停止收運停止收運。另停止開放定點垃圾收受點
伸港鄉10月31日停止收運停止收運
清運資訊：彰化縣環保局網站
📍南投縣 停止收運
清運資訊：南投縣環境保護局
📍雲林縣 斗六市停止收運
西螺鎮停止收運
清運資訊：雲林縣環保局網站
【南部】
📍嘉義縣 水上鄉垃圾車、回收車提早9點全面清運，定點垃圾車及市場專車停收
新港鄉定時定點收運暫停，晚間家戶垃圾清運與否，將視風雨情況，中午12時前公告
中埔鄉提早9點全面清運，晚上暫停收運
清運資訊：嘉義縣環保局網站
📍台南市 停止收運
清運資訊：台南市環保局網站
📍高雄市 停止收運
清運資訊：高雄市環保局網站
📍屏東縣 泰武鄉停止收運
佳冬鄉停止收運
清運資訊：屏東縣環保局
📍屏東市 早班定點垃圾車、晚間垃圾車及資收車均停止清運。另機場北路轉運站正常收運(7:00~22:00)
清運資訊：屏東市公所臉書
【東部】
📍宜蘭縣 南澳鄉停止收運
羅東鎮白天定時定點10專區停止收運垃圾，晚間沿線收運則視明日風雨狀況再決定是否加班收運
清運資訊：宜蘭垃圾車App網頁版
📍宜蘭市 上午6:30-9:00和睦路團管區巷定點垃圾暫停收運；傍晚及夜間沿線垃圾是否收運，視風雨狀況將於當天上午10點前另行公告
清運資訊：宜蘭市公所清潔隊臉書
📍花蓮縣 尚未公布
清運資訊：花蓮縣環保局網站
📍花蓮市 尚未公布
清運資訊：花蓮市公所臉書
📍台東縣 關山鎮停止收運
清運資訊：台東縣環保局網站
📍台東市 停止收運
清運資訊：台東市公所臉書
【離島】
📍連江縣 尚未公布
清運資訊：連江縣環保局網站
📍澎湖縣 馬公市停止收運
清運資訊：澎湖縣馬公市公所臉書
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🟡10/31 康芮颱風各縣市垃圾車清運情形
【北部】
📍基隆市 停止收運
清運資訊查詢：基隆清運便民查詢網
📍台北市 停止收運。另外31處限時收受點也停止開放。
清運資訊查詢：台北市環保局網站、台北市環保局臉書
📍新北市 停止收運
清運資訊查詢：新北樂圾車網站
📍桃園市 停止收運
清運資訊查詢：桃園環保局 護守桃花源臉書，或下載桃園垃圾車App
📍新竹縣 竹北市停止收運
竹東鎮停止收運
清運資訊：新竹縣環保局網站
📍新竹市 停止收運
清運資訊：新竹市清運車便民查詢網
【中部】
📍苗栗縣 竹南鎮正常清運，夜間垃圾清運視風雨而定，中午再行公布
西湖鄉停止收運
三義鄉停止收運
公館鄉停止收運
苑裡鎮停止收運
後龍鎮停止收運
頭份市僑善國小旁、上地標公園、永貞宮及文林路停車場等四處定點早上6點至8點「正常收運」
清運資訊：苗栗縣政府環境保護局全球資訊網
📍苗栗市 停止收運
清運資訊：苗栗市公所清潔隊
📍台中市 停止收運
清運資訊：台中市環保局網站，或下載「台中垃圾清運大車隊」App
📍彰化市 停止收運
清運資訊：彰化市清潔隊臉書
📍彰化縣 虎尾鎮10月31日停止收運，11月1日夜間定點停止收運
溪湖鎮10月31日停止收運
員林市10月31日停止收運停止收運。另停止開放定點垃圾收受點
伸港鄉10月31日停止收運停止收運
清運資訊：彰化縣環保局網站
📍南投縣 停止收運
清運資訊：南投縣環境保護局
📍雲林縣 斗六市停止收運
西螺鎮停止收運
清運資訊：雲林縣環保局網站
【南部】
📍嘉義縣 水上鄉垃圾車、回收車提早9點全面清運，定點垃圾車及市場專車停收
新港鄉定時定點收運暫停，晚間家戶垃圾清運與否，將視風雨情況，中午12時前公告
中埔鄉提早9點全面清運，晚上暫停收運
清運資訊：嘉義縣環保局網站
📍台南市 停止收運
清運資訊：台南市環保局網站
📍高雄市 停止收運
清運資訊：高雄市環保局網站
📍屏東縣 泰武鄉停止收運
佳冬鄉停止收運
清運資訊：屏東縣環保局
📍屏東市 早班定點垃圾車、晚間垃圾車及資收車均停止清運。另機場北路轉運站正常收運(7:00~22:00)
清運資訊：屏東市公所臉書
【東部】
📍宜蘭縣 南澳鄉停止收運
羅東鎮白天定時定點10專區停止收運垃圾，晚間沿線收運則視明日風雨狀況再決定是否加班收運
清運資訊：宜蘭垃圾車App網頁版
📍宜蘭市 上午6:30-9:00和睦路團管區巷定點垃圾暫停收運；傍晚及夜間沿線垃圾是否收運，視風雨狀況將於當天上午10點前另行公告
清運資訊：宜蘭市公所清潔隊臉書
📍花蓮縣 尚未公布
清運資訊：花蓮縣環保局網站
📍花蓮市 尚未公布
清運資訊：花蓮市公所臉書
📍台東縣 關山鎮停止收運
清運資訊：台東縣環保局網站
📍台東市 停止收運
清運資訊：台東市公所臉書
【離島】
📍連江縣 尚未公布
清運資訊：連江縣環保局網站
📍澎湖縣 馬公市停止收運
清運資訊：澎湖縣馬公市公所臉書
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