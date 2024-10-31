今年第21號颱風康芮（國際命名：KONG-REY）預計今（31）中午過後從花蓮以南、台東附近登陸，整個台灣都列為警戒區，全台22縣市全面停班停課。颱風天有垃圾車嗎？《NOWnews今日新聞》整理全台垃圾車、資源回收清運時間調整情形。

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根據各縣市環保局資料顯示，多數縣市固定在周三、周日以及公告的春節連續假期停收垃圾，國定假日皆有清運垃圾。颱風等天然災害發生時，會再另行公告垃圾車清運情形、是否停收。此外，各縣市多有垃圾車App可下載，也可掌握最新垃圾車清運路線、動態與異動。如有異動依各縣市政府公告為主

🟡10/31 康芮颱風各縣市垃圾車清運情形

【北部】

📍基隆市　停止收運
清運資訊查詢：基隆清運便民查詢網

📍台北市　停止收運。另外31處限時收受點也停止開放。
清運資訊查詢：台北市環保局網站台北市環保局臉書

📍新北市　停止收運
清運資訊查詢：新北樂圾車網站

▲新北市10月31日康芮颱風來襲期間，垃圾車停止收運。（圖／新北i環保臉書）
▲新北市10月31日康芮颱風來襲期間，垃圾車停止收運。（圖／新北i環保臉書）
📍桃園市　停止收運
清運資訊查詢：桃園環保局 護守桃花源臉書，或下載桃園垃圾車App

▲桃園市10月31日康芮颱風來襲期間，垃圾車停止收運。（圖／桃園環保局 護守桃花源臉書）
▲桃園市10月31日康芮颱風來襲期間，垃圾車停止收運。（圖／桃園環保局 護守桃花源臉書）
📍新竹縣　竹北市停止收運
                   竹東鎮停止收運
清運資訊：新竹縣環保局網站

📍新竹市　停止收運
清運資訊：新竹市清運車便民查詢網

▲新竹市10月31日康芮颱風來襲期間，垃圾車停止收運。（圖／新竹市政府提供）
▲新竹市10月31日康芮颱風來襲期間，垃圾車停止收運。（圖／新竹市政府提供）
【中部】

📍苗栗縣　竹南鎮正常清運，夜間垃圾清運視風雨而定，中午再行公布
                   西湖鄉停止收運
                   三義鄉停止收運
                   公館鄉停止收運
                   苑裡鎮停止收運
                   後龍鎮停止收運
                   頭份市僑善國小旁、上地標公園、永貞宮及文林路停車場等四處定點早上6點至8點「正常收運
清運資訊：苗栗縣政府環境保護局全球資訊網

▲苗栗縣竹南鎮10月31日白天垃圾車正常收運。（圖／竹南鎮公所臉書）
▲苗栗縣竹南鎮10月31日白天垃圾車正常收運。（圖／竹南鎮公所臉書）
📍苗栗市　停止收運
清運資訊：苗栗市公所清潔隊

📍台中市　停止收運
清運資訊：台中市環保局網站，或下載「台中垃圾清運大車隊」App

▲台中市10月31日康芮颱風來襲期間，垃圾車暫停收運。（圖／台中市政府提供）
▲台中市10月31日康芮颱風來襲期間，垃圾車暫停收運。（圖／台中市政府提供）
📍彰化市　 停止收運
清運資訊：彰化市清潔隊臉書

📍彰化縣　虎尾鎮10月31日停止收運，11月1日夜間定點停止收運
                   溪湖鎮10月31日停止收運
                   員林市10月31日停止收運停止收運。另停止開放定點垃圾收受點
                   伸港鄉10月31日停止收運停止收運
清運資訊：彰化縣環保局網站

▲彰化員林市10月31日垃圾車停止收運。（圖／員林市清潔隊臉書）
▲彰化縣員林市10月31日垃圾車停止收運。（圖／員林市清潔隊臉書）
📍南投縣　停止收運
清運資訊：南投縣環境保護局

📍雲林縣　斗六市停止收運
                   西螺鎮停止收運
清運資訊：雲林縣環保局網站

▲雲林縣西螺鎮10月31日垃圾停止收運。（圖／西螺鎮清潔隊臉書）
▲雲林縣西螺鎮10月31日垃圾停止收運。（圖／西螺鎮清潔隊臉書）
【南部】

📍嘉義縣　水上鄉垃圾車、回收車提早9點全面清運，定點垃圾車及市場專車停收
                   新港鄉定時定點收運暫停，晚間家戶垃圾清運與否，將視風雨情況，中午12時前公告
                   中埔鄉提早9點全面清運，晚上暫停收運

清運資訊：嘉義縣環保局網站

▲嘉義縣水上鄉10月31日垃圾車、回收車提早9點開始清運。（圖／水上鄉公所臉書）
▲嘉義縣水上鄉10月31日垃圾車、回收車提早9點開始清運。（圖／水上鄉公所臉書）
📍台南市　停止收運
清運資訊：台南市環保局網站

▲台南市10月31日康芮颱風來襲期間，垃圾車停止收運。（圖／台中市政府提供）
▲台南市10月31日康芮颱風來襲期間，垃圾車停止收運。（圖／台中市政府提供）
📍高雄市　停止收運
清運資訊：高雄市環保局網站

▲高雄市10月31日康芮颱風來襲期間，垃圾車停止收運。（圖／高雄市政府提供）
▲高雄市10月31日康芮颱風來襲期間，垃圾車停止收運。（圖／高雄市政府提供）
📍屏東縣　泰武鄉停止收運
                   佳冬鄉停止收運
清運資訊：屏東縣環保局

📍屏東市　早班定點垃圾車、晚間垃圾車及資收車均停止清運。另機場北路轉運站正常收運(7:00~22:00)
清運資訊：屏東市公所臉書

▲屏東市10月31日早班定點垃圾車、晚班垃圾車集資收車都停止收運。（圖／屏東市公所臉書）
▲屏東市10月31日早班定點垃圾車、晚班垃圾車及資收車都停止收運。（圖／屏東市公所臉書）
【東部】

📍宜蘭縣　南澳鄉停止收運
                   羅東鎮白天定時定點10專區停止收運垃圾，晚間沿線收運則視明日風雨狀況再決定是否加班收運
清運資訊：宜蘭垃圾車App網頁版

📍宜蘭市　上午6:30-9:00和睦路團管區巷定點垃圾暫停收運；傍晚及夜間沿線垃圾是否收運，視風雨狀況將於當天上午10點前另行公告 
清運資訊：宜蘭市公所清潔隊臉書

▲宜蘭市10月31日和睦路團管區巷定點垃圾暫停收運。（圖／宜蘭市公所清潔隊臉書）
▲宜蘭市10月31日和睦路團管區巷定點垃圾暫停收運。（圖／宜蘭市公所清潔隊臉書）
📍花蓮縣　尚未公布
清運資訊：花蓮縣環保局網站

📍花蓮市　尚未公布
清運資訊：花蓮市公所臉書

📍台東縣　關山鎮停止收運
清運資訊：台東縣環保局網站

📍台東市　停止收運
清運資訊：台東市公所臉書

▲台東市10月31日垃圾暫停收運。（圖／台東市公所臉書）
▲台東市10月31日垃圾暫停收運。（圖／台東市公所臉書）
【離島】

📍連江縣　尚未公布
清運資訊：連江縣環保局網站


📍澎湖縣　馬公市停止收運
清運資訊：澎湖縣馬公市公所臉書

▲澎湖縣馬公市10月31日垃圾車停止收運。（圖／澎湖縣馬公市公所臉書）
▲澎湖縣馬公市10月31日垃圾車停止收運。（圖／澎湖縣馬公市公所臉書）

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