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▲因應康芮颱風來襲，台北101購物中心、觀景台及大樓高空餐廳將於上午公布營業時間。（圖／NOWnews資料照）

▲康芮颱風海陸警齊發！全台31日宣布各地停班停課，Global Mall則尚未公布營業異動。（圖／Global Mall新左營車站提供）

▲國賓影城因應康芮颱風可能的影響，預防性關閉10/31場次網路訂票服務。（圖／翻攝自國賓影城官網）

第21號強烈颱風「康芮」於30日深夜接觸台灣陸地，今（31）日全台停班停課，各大百貨業者、影城也陸續發佈營業異動的公告，其中BELLAVITA率先公布將停業一天，新光三越、SOGO則預計將於早上宣布營業時間異動，《NOWnews》也整理全台百貨、電影院營業調整懶人包。因應康芮颱風來襲，為顧及顧客及員工的安全，10月31日停業一天。尚未公布尚未公布尚未公布尚未公布因應康芮颱風來襲，台北101購物中心、觀景台及大樓高空餐廳2024年10月31日（四）營業時間將於當日上午八點公告，最新消息請參考台北101官方網站及各社群平台，造成不便敬請見諒。尚未公布​​​​​​​尚未公布尚未公布尚未公布​​​​​​​百貨尚未公布；摩天輪、旋轉木馬將進行防颱措施，10/31（四）暫停營運。NOKE忠泰樂生活因應康芮颱風來襲， 2024年10月31日（四）營業時間將於當日上午九點之前公告，謝謝。尚未公布​​​​​​​尚未公布尚未公布尚未公布尚未公布​​​​​​​10/31（四）因康芮颱風影響，全台已達停班停課標準，故威秀影城10/31將預防性暫停開放預售，當日場次將視風雨狀況評估於當日上午公佈。：因應康芮颱風可能的影響，預防性關閉10/31場次網路訂票服務。因受康芮颱風影響，「台北獅子林新光影城」、「台北天母新光影城」、「桃園青埔新光影城」、「台中中港新光影城」、「台南西門新光影城」10/31（四）場次暫時關閉，明日營業時間視風雨，於10/31（四）09:00在粉專跟影迷朋友公告。如已預定10/31（四）的電影場次：■ 現場購票、網路訂票，可於七日內至影城現場辦理換票手續。■ 網路訂票若在場次開演前40分鐘於官網進行線上取消，將會有手續費產生，敬請保留原有訂票序號，並於七日內至影城現場辦理手續費退款事宜。10月31日營業狀況將視風雨評估調整，預計於今（31）日早上十點於誠品電影院粉絲團公告。如已購買10/31（四） 放映之一般院線電影場次，若影城照常營業，則影片將照常放映。不便前來之觀眾仍可辦理全額退票，可於14日內憑票至誠品電影院售票櫃檯辦理退換票。訂票手續費需帶發票辦理退款。