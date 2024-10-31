第21號強烈颱風「康芮」於30日深夜接觸台灣陸地，今（31）日全台停班停課，各大百貨業者、影城也陸續發佈營業異動的公告，其中BELLAVITA率先公布將停業一天，新光三越、SOGO則預計將於早上宣布營業時間異動，《NOWnews》也整理全台百貨、電影院營業調整懶人包。

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【今日營業時間異動】

🟡BELLAVITA：因應康芮颱風來襲，為顧及顧客及員工的安全，10月31日停業一天。

🟡SKM Park Outlets：尚未公布

🟡新光三越：尚未公布

🟡遠東SOGO：尚未公布

🟡遠東百貨：尚未公布

🟡台北101：因應康芮颱風來襲，台北101購物中心、觀景台及大樓高空餐廳2024年10月31日（四）營業時間將於當日上午八點公告，最新消息請參考台北101官方網站及各社群平台，造成不便敬請見諒。

▲美籍台裔獨立記者魏貝珊（Clarissa Wei）在CNN撰文指出，就算台灣面臨中國威脅，堪稱「世界最危險的地方」，她仍寧可住在台灣，而非美國。圖為台北101。（圖／NOWnews資料照）
▲因應康芮颱風來襲，台北101購物中心、觀景台及大樓高空餐廳將於上午公布營業時間。（圖／NOWnews資料照）
🟡京站：尚未公布​​​​​​​

🟡微風百貨：尚未公布

🟡新店裕隆城：尚未公布

🟡大葉高島屋：尚未公布​​​​​​​

🟡美麗華：百貨尚未公布；摩天輪、旋轉木馬將進行防颱措施，10/31（四）暫停營運。

🟡NOKE忠泰樂生活：NOKE忠泰樂生活因應康芮颱風來襲， 2024年10月31日（四）營業時間將於當日上午九點之前公告，謝謝。

🟡Global Mall：尚未公布​​​​​​​

▲Global Mall新左營車站祭「寵愛媽咪」兩大好康，包含美食優惠8折起及多元門檻滿額贈。（圖／Global Mall新左營車站提供）
▲康芮颱風海陸警齊發！全台31日宣布各地停班停課，Global Mall則尚未公布營業異動。（圖／Global Mall新左營車站提供）
🟡統一夢時代：尚未公布

🟡義享時尚廣場：尚未公布

🟡MLD台鋁生活商場：尚未公布

🟡漢神百貨、漢神巨蛋：尚未公布​​​​​​​

【電影院營業異動】

📍威秀影城：
10/31（四）因康芮颱風影響，全台已達停班停課標準，故威秀影城10/31將預防性暫停開放預售，當日場次將視風雨狀況評估於當日上午公佈。

📍國賓影城：因應康芮颱風可能的影響，預防性關閉10/31場次網路訂票服務。

▲國賓影城已公告台南、高雄、屏東今日營業至16:00。（圖／翻攝自國賓影城官網）
▲國賓影城因應康芮颱風可能的影響，預防性關閉10/31場次網路訂票服務。（圖／翻攝自國賓影城官網）
📍新光影城
因受康芮颱風影響，「台北獅子林新光影城」、「台北天母新光影城」、「桃園青埔新光影城」、「台中中港新光影城」、「台南西門新光影城」10/31（四）場次暫時關閉，明日營業時間視風雨，於10/31（四）09:00在粉專跟影迷朋友公告。

如已預定10/31（四）的電影場次：
■ 現場購票、網路訂票，可於七日內至影城現場辦理換票手續。
■ 網路訂票若在場次開演前40分鐘於官網進行線上取消，將會有手續費產生，敬請保留原有訂票序號，並於七日內至影城現場辦理手續費退款事宜。

📍誠品電影院：
10月31日營業狀況將視風雨評估調整，預計於今（31）日早上十點於誠品電影院粉絲團公告。

如已購買10/31（四） 放映之一般院線電影場次，若影城照常營業，則影片將照常放映。不便前來之觀眾仍可辦理全額退票，可於14日內憑票至誠品電影院售票櫃檯辦理退換票。訂票手續費需帶發票辦理退款。

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