強颱康芮颱風（KONG-REY）來襲，越晚風雨越大！今（31）日北北基桃全台22縣市停班停課，影響速食餐廳「暫停外送」服務。想吃漢堡、披薩、炸雞的民眾最關心麥當勞有開嗎？《NOWnews今日新聞》幫大家一次整理必勝客、肯德基、漢堡王、摩斯漢堡等5大速食颱風營業時間。
📌麥當勞：停班停課縣市暫停外送！各餐廳可機動調整營業時間
麥當勞重視員工安全，考量風雨會因時間及區域而有不同影響，餐廳可根據各地天候及人力情況，機動調整營業時間。建議消費者可由麥當勞官網查詢欲前往的餐廳電話，先行致電確認；造成不便，敬請見諒。
📌必勝客：暫停外送！客服專線確認餐廳營業時間與外帶服務
必勝客表示「受天候因素影響，為保障外送服務人員人身安全，如地方縣市政府宣布停止上班時，必勝客該縣市門市將暫停外送服務，僅保留外帶服務，造成不便，敬請見諒」。
記者實際操作必勝客官網，網頁已顯示「您選擇的門市暫時無法提供外送服務，請選擇外帶方式！或洽詢客服專線：0800-231-927；手機請撥打：02-2171-1752。造成不便，敬請見諒。」業者也提醒：「政府公佈停班的地區，門市菜單會有部分調整提升備餐效率，並且停止外送服務。民眾可於訂購頁面查詢各門市營業時間。」
📌肯德基：暫停外送服務！視情形提供部分餐點並調整營業狀況
肯德基已在粉專上宣告：「因受颱風襲台，如地方縣市政府宣布停止上班時，肯德基該縣市餐廳將暫停外送服務～僅保留外帶/車道/內用/網路預訂快取服務。停班停課縣市的餐廳，將視情形提供部分限定餐點，並考量該地區天氣狀況調整營業狀況」。還說肯德基爺爺謝謝大家的體諒，也請民眾盡量待在家裡，不要出門，安全第一。
📌漢堡王：10/31營業時間調整公告！街邊店10:00至19:00機動調整
10月31日全台停班課，漢堡王官網已放上營業時間調整公告：因應康芮颱風影響，為確保顧客及員工的安全，全台街邊店預設營業時間為10:00至19:00。但我們將視天氣狀況動態調整門市營業時間，商場門市也將依據商場營業安排進行調整。考量風雨可能對不同地區及時段產生影響，建議消費者出發 前查閱商場官網或於漢堡王官網查詢欲前往的餐廳電話，先行致電確認實際營業情況，避免造成不便。我們對因此可能造成的任何不便深感抱歉，敬請見諒」。貼心提醒民眾，全台目前仍有風雨，請民眾外出時務必注意安全。
📌摩斯漢堡：調整門市營業時間及暫停外送
摩斯漢堡：「因颱風因素，摩斯漢堡將依人事行政總處公告，視各地風雨狀況調整門市營業時間及暫停外送服務，造成不便敬請見諒。」
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麥當勞重視員工安全，考量風雨會因時間及區域而有不同影響，餐廳可根據各地天候及人力情況，機動調整營業時間。建議消費者可由麥當勞官網查詢欲前往的餐廳電話，先行致電確認；造成不便，敬請見諒。
📌必勝客：暫停外送！客服專線確認餐廳營業時間與外帶服務
必勝客表示「受天候因素影響，為保障外送服務人員人身安全，如地方縣市政府宣布停止上班時，必勝客該縣市門市將暫停外送服務，僅保留外帶服務，造成不便，敬請見諒」。
記者實際操作必勝客官網，網頁已顯示「您選擇的門市暫時無法提供外送服務，請選擇外帶方式！或洽詢客服專線：0800-231-927；手機請撥打：02-2171-1752。造成不便，敬請見諒。」業者也提醒：「政府公佈停班的地區，門市菜單會有部分調整提升備餐效率，並且停止外送服務。民眾可於訂購頁面查詢各門市營業時間。」
📌肯德基：暫停外送服務！視情形提供部分餐點並調整營業狀況
肯德基已在粉專上宣告：「因受颱風襲台，如地方縣市政府宣布停止上班時，肯德基該縣市餐廳將暫停外送服務～僅保留外帶/車道/內用/網路預訂快取服務。停班停課縣市的餐廳，將視情形提供部分限定餐點，並考量該地區天氣狀況調整營業狀況」。還說肯德基爺爺謝謝大家的體諒，也請民眾盡量待在家裡，不要出門，安全第一。
📌漢堡王：10/31營業時間調整公告！街邊店10:00至19:00機動調整
10月31日全台停班課，漢堡王官網已放上營業時間調整公告：因應康芮颱風影響，為確保顧客及員工的安全，全台街邊店預設營業時間為10:00至19:00。但我們將視天氣狀況動態調整門市營業時間，商場門市也將依據商場營業安排進行調整。考量風雨可能對不同地區及時段產生影響，建議消費者出發 前查閱商場官網或於漢堡王官網查詢欲前往的餐廳電話，先行致電確認實際營業情況，避免造成不便。我們對因此可能造成的任何不便深感抱歉，敬請見諒」。貼心提醒民眾，全台目前仍有風雨，請民眾外出時務必注意安全。
📌摩斯漢堡：調整門市營業時間及暫停外送
摩斯漢堡：「因颱風因素，摩斯漢堡將依人事行政總處公告，視各地風雨狀況調整門市營業時間及暫停外送服務，造成不便敬請見諒。」
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