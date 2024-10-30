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▲Uber Eats提早10/30 23:15PM起暫停外送。（圖／翻攝自Uber Eats APP）

▲foodpanda關閉平台前收到大量訂單。（圖／翻攝自foodpanda APP）

強颱康芮颱風（KONG-REY）來襲！北北基桃等全台22縣市明（31）日皆已確定停班停課。颱風假同時影響外送「暫停服務」，沒想到今（30）日晚兩大平台都提早關單暫停服務，有民眾打開Uber Eats外送APP發現已跳出「暫停服務通知」，於10月30日23:15PM起暫停外送；而foodpanda熊貓外送稍早宣布提前於今23:30關閉平台，但目前打開APP看見「目前我們收到大量訂單，部分店家暫時無法接單」。想吃宵夜的民眾，才剛打開Uber Eats外送APP，已發現跳出暫停服務通知：官方表示：「平台會配合行政院人事行政總處以及各地政府因颱風依法停班停課的宣布，配合暫停該地區的營運和暫停外送。平台提醒外送合作夥伴於停班停課期間保持離線，待收到平台恢復營運通知後再上線。颱風期間正常上班上課之縣市區域，如因氣候不佳、道路狀況多的情況恐有外送延遲情形，也敬請消費者見諒。」因颱風影響，政府宣布停班停課，foodpanda為保障外送夥伴上線安全，亦會配合政府指示於該時段內暫停外送服務。平台將自10月31日00:00停止外送服務，並提前30分鐘（10月30日23:30）關閉平台，後續將隨時根據政府停班停課公告更新。外帶自取服務不受影響，提醒消費者可提前訂購備貨，後續將依照政府相關指令恢復外送。